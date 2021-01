Behörde: Neue Datenschutzregeln von WhatsApp sind unklar

In den vergangenen Tagen hat die Ankündigung von WhatsApp über die Einführung von neuen verpflichtenden Bedingungen für einen Unruhe unter den Nutzern gesorgt, aber auch die italienische Datenschutzbehörde ist auf den Plan getreten. Daraufhin hat das Unternehmen Facebook, zu dem die Messagging-App gehört, mit einer die Gültigkeit der neuen Bedingungen vom 8. Februar auf den 15. Mai 2021 verschoben. Grund für diese Entscheidung dürfte auch die viele Kritik an der einseitig aufgezwungenen Neuerung, aber auch der Wechsel vieler WhatsApp-Nutzer zu anderen Messaging-Diensten wie Threema, Signal und Telegram gewesen sein.„Auch die italienische Datenschutzbehörde ist der Ansicht, dass die Informationen über die Änderungen der Verarbeitung personenbezogener Daten klärungsbedürftig sind: insbesondere in Bezug auf die gemeinsame Nutzung der gesammelten Daten mit Facebook. Das von der Aufsichtsbehörde vor dem europäischen Datenschutzausschuss angesprochene Problem betrifft die fehlende Möglichkeit für Verbraucher, eine „informierte Zustimmung“ zu geben. Es wurde daher beschlossen, die Datenschutzrichtlinien von WhatsApp gründlich zu analysieren, um einen besseren Schutz der Verbrauchern zu gewährleisten„, erklärt die VZS.Die Antwort von WhatsApp auf die Ankündigung der Aufsichtsbehörde lautet: „Das neueste Update ändert nichts und hat keinen Einfluss auf den Datenschutz von Nachrichten, die mit Freunden und Familie ausgetauscht werden, da diese bereits durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind.“Außerdem wird erläutert: „Das Einzige, was sich ändern wird, ist die Einführung neuer optionaler Funktionen, die den Benutzern nun auch den Austausch von Nachrichten mit Unternehmen ermöglichen.“ Es wurde auch bekräftigt, dass die neuen Nutzerbedingungen keine Datenweitergabe an Facebook vorsehen. Schließlich würde das Datenschutz-Update von WhatsApp für mehr Transparenz bei der Sammlung und Nutzung von Informationen sorgen.Nach Meinung einiger Analysten scheint der Zweck von Facebook - und damit auch von WhatsApp - hinter dem Update jedoch darin zu bestehen, den Zustrom von Informationen über Zahlungen und Kaufentscheidungen der Nutzer zu erleichtern und zu implementieren. Das Ziel sei nämlich eine Zunahme von gezielten Werbeanzeigen.„Interessant ist sicherlich die Gründung von Signal, eine alternative Messaging-Plattformen zu WhatsApp, die vom WhatsApp-Mitbegründer Brian Action im Jahr 2018 gebildet wurde. Der Besitzer von Signal hat das WhatsApp-Unternehmen nach der Übernahme von Facebook, genau wegen Unstimmigkeiten über den eingeführten Datenschutzregelungen verlassen“, so die VZS abschließend.

stol