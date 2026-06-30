„Ein Zeichen, dass der Dienst gut funktioniert“, freut sich Kilian Bedin, stellvertretender Direktor im Amt für Abfallwirtschaft. Der im Übrigen auch mit der restlichen Mülltrennung der Südtiroler zufrieden ist: 70 Prozent des Südtiroler Abfalles werde bereits getrennt entsorgt, „das ist ein sehr guter Wert, der nicht mehr viel Luft nach oben lässt“, sagt der stellvertretende Amtsdirektor.<BR \/><BR \/>Mit 54,2 Kilogramm Altglas pro Einwohner belegt die Region demnach den zweiten Platz in der gesamtstaatlichen Rangliste für 2025 – und liegt deutlich über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt von 40,6 Kilogramm pro Einwohner. Beim Konsortium ist man voll des Lobes: Trentino\/Südtirol bestätige damit den Status „als eine der vorbildlichsten Regionen des Landes“. Das Ergebnis belege die Effizienz des regionalen Systems der getrennten Sammlung, das nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt.<BR \/><BR \/>Denn in der Tat, fleißiges Altglas sammeln zahlt sich aus – in barer Münze. Insgesamt zahlt CoReVe knapp vier Millionen Euro an Vergütungen in die Region. Ein Ressourcenstrom, der laut CoReVe dazu beiträgt, „die getrennte Müllsammlung zu unterstützen und die Effizienz des lokalen Abfallwirtschaftssystems zu stärken“. In den nördlichen Regionen lag die vom Konsortium gewährte durchschnittliche Vergütung bei 73,75 Euro pro Tonne, was einem Anstieg von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt von 71,3 Euro pro Tonne (plus 0,4 Prozent) liegt.<BR \/><BR \/>„Das Geld landet bei den Gemeinden, je nach Vertragsart mit der CoReVe. Denn sie können direkt mit dem Konsortium den Vertrag abschließen – und die Sammlung selber organisieren. Oder sie lassen die Abwicklung über einen Dienstleister laufen“, erklärt Bedin. Immerhin, ein hübsches Sümmchen, das laut CoReVe 2,7 Prozent der Gesamtsumme entspricht, die an die italienischen Gemeinden ausgezahlt wird. Insgesamt sind dies 145,9 Millionen Euro, das entspricht einer Steigerung von fast 30 Prozent gegenüber 2024.<BR \/><BR \/>Die guten Werte führt auch Bedin darauf zurück, dass der Dienst gut funktioniert. Zudem spiele eine Rolle, dass in Südtirol schon vor langer Zeit das getrennte Sammeln von Altglas eingeführt worden sei – und die Bürger gut informiert seien: „Der Bürger weiß, was mit seinem Altglas passiert, nämlich dass daraus wieder neue Glaswaren entstehen. Das trägt sicher maßgeblich dazu bei, dass das Trennen von Altglas für die meisten selbstverständlich geworden ist“, so Bedin.