Bereit für euer nächstes Abenteuer mit Outdooractive?

Im Gepäck sind über eine Million Touren und Inhalte, allesamt versehen mit detaillierter Beschreibung. Darüber hinaus können im Tourenplaner eigene Touren erstellt und gespeichert werden. Im Programm wird zuerst die gewünschte Aktivität gewählt und die einzelnen Wegpunkte können auf der Karte gesetzt werden. Alternativ lässt man sich die beste Route von Outdooractive direkt errechnen. Die Tour kann anschließend ausgedruckt oder auf das eigene GPS-Gerät geladen werden.Der Zugriff auf exakte Kartografien, detaillierte Infos, wie etwa zur Hangneigung, und die intelligente Suchfunktion ermöglichen beste Orientierung, auch für alle, die im Gelände noch nicht so erprobt sind.Ihr plant eine Entdeckungstour in einem anderen Land? Auch in diesem Fall ist Outdooractive euer perfekter Tourenpartner. Nutzt den Outdoor-Reiseführer, um weltweit Wanderungen, Radwege oder Gipfeltouren auszuwählen und zu planen. Die intelligente Suche kann nach Orten, Regionen oder Ländern verfeinert werden. So findet ihr garantiert auch euer Abenteuer-Traumziel!Mit der aktuellen Kombi-Aktion von Outdooractive PRO+ und STOL s+ kommt ihr in den Genuss von einem Mix aus Outdoor Expertise und bester Information.Die beiden Abos gibt es derzeit zum kombinierten Preis von nur 9,99 Euro pro Monat – ein unschlagbares Angebot für alle, die unterwegs immer up-to-date bleiben wollen. Ihr spart bis zu 60 Euro im Jahresabo und genießt dabei die Vorzüge von PRO+, mit den besten Outdoor-Experten-Karten, Tourentipps, 3D Planung für eure Wander- und Skitour sowie von s+, mit allen Informationen, Geschichten & Hintergrundberichten aus Südtirol und der Welt rund um die Uhr, bei STOL und bei SportNews.Nutzt jetzt die Sonderaktion und startet gleich in euer nächstes Abenteuer!