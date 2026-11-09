Der Auftritt fand am Sonntag im Rahmen der renommierten Konzertreihe „Concerti al Quirinale“ statt, die von der Präsidentschaft der Republik in Zusammenarbeit mit Rai Radio 3 und Euroradio veranstaltet wird.<BR \/><BR \/>Das Konzert galt als Hommage an die musikalische Tradition und die Volkskultur der Alpen. Die beiden Chöre brachten die Geschichte, die Landschaft und die Erinnerungen ihrer Heimat Trentino in den Sitz der italienischen Staatspräsidentschaft.<BR \/><BR \/>In der Cappella Paolina präsentierten beide Ensembles jeweils acht Lieder. Den Höhepunkt bildete der gemeinsame Auftritt mit dem berühmten Alpenlied „La Montanara“, der vom Publikum mit langem Applaus gefeiert wurde.<BR \/><BR \/>Der Sosat-Chor unter der Leitung von Roberto Garniga sang unter anderem „La rosa delle alpi“, „La luna sui nossi monti“, „Ortigara“ <BR \/>und „Preghiera trentina“. Der Sat-Chor, dirigiert von Mauro Pedrotti und Fiorella Monsorno, interpretierte bekannte Stücke wie „Vuoi tu venire in Merica“, „Siam prigionieri“, „Ninna nanna“ und „Entorno al foch“.<BR \/><BR \/>„Es ist ein großer Stolz für die Sat, den Italienischen Alpenverein und das Trentino, im Jahr des Chorjubiläums die Erfahrung, Harmonie und Geschichte unserer Heimat vor dem Staatspräsidenten präsentieren zu dürfen“, sagte Cristian Ferrari, Präsident der Sat. Das Konzert sei zu einer musikalischen Erzählung über Berge, Krieg und Poesie geworden.<BR \/>An der Veranstaltung nahm eine große Delegation aus dem Trentino teil. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382649_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sie wurde vom Präsidenten der Provinz Trient, Maurizio Fugatti, angeführt. Zu den Gästen gehörten außerdem Trients Bürgermeister Franco Ianeselli, die beiden Chorpräsidenten Luciano Ferrari (Sosat) und Cristian Ferrari (Sat) sowie Vertreter des Italienischen Alpenvereins. Dieser widmete dem Jubiläum auch das Motiv seiner Mitgliedskarte für 2026.<BR \/><BR \/>Fugatti bezeichnete den Auftritt im Quirinalspalast als Grund zum Stolz für die gesamte Trentiner Gemeinschaft. „Die beiden Chöre sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil des musikalischen und volkskundlichen Erbes der Region, sondern auch Botschafter ihrer Werte wie Solidarität, Respekt vor den Bergen, Gemeinschaftssinn und Identität“, so der Trentiner Landeshauptmann Die Geschichte der alpinen Chorkultur reicht bis ins Jahr 1921 zurück. <BR \/><BR \/>Damals wurde die Arbeitersektion des Trentiner Alpenvereins (Sosat) von Nino Peterlongo gegründet. Ziel war es, das Bergsteigen auch breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Am 25. Mai 1926 traten die von den Brüdern Pedrotti geleiteten Sänger erstmals im Schloss Buonconsiglio in Trient auf.<BR \/><BR \/>Nach Zensurmaßnahmen des faschistischen Regimes in den späten 1930er-Jahren erlebte die Chorkultur unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg einen neuen Aufschwung. Daraus entwickelten sich zwei eigenständige Ensembles mit internationalem Renommee. Der Chor der Sosat hat inzwischen fast 2.000 Konzerte weltweit gegeben, unter anderem in der Berliner Philharmonie.<BR \/><BR \/>Der Sat-Chor prägte seinerseits die Interpretation alpiner Volkslieder entscheidend mit. Sein Repertoire umfasst mehr als 250 Stücke, die seit 1933 aufgenommen wurden. Zu den Arrangeuren zählen Antonio Pedrotti, Renato Dionisi und der Pianist Arturo Benedetti Michelangeli, der dem Chor seine einzigen eigenen Kompositionen widmete.