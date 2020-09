„Bergdoktor“-Star Ronja Forcher (24) ist verlobt

„Diese Nacht behalte ich für immer im Gedächtnis, es war wie in einem Hollywood-Film“, erzählte sie dem Magazin „Bunte“. Es sei eine der Sternschnuppen-Nächte im August gewesen.Einen festen Termin für die Hochzeit mit ihrem Lebenspartner, Schauspieler Felix Briegel (23, „Der stille Berg“), gebe es noch nicht. Vorstellungen wie sie heiraten möchte hat Forcher aber bereits: Es „wäre mir wichtig, irgendwo in der Natur zu heiraten. Auf einer Wiese, mit Wind und Sonne im Gesicht.“Forcher spielt seit 12 Jahren die Rolle der Lilli Gruber, der Tochter des Bergdoktors, in der gleichnamigen ZDF-Serie.

apa/dpa