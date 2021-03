Expedition am K2: „Bild am Sonntag“ widmet Tamara Lunger Doppelseite

„Am K2 habe ich meine Freunde verloren“: Unter diesem Titel widmete die auflagenstarke „Bild am Sonntag“ der Südtiroler Extrembergsteigerin Tamara Lunger gestern eine Doppelseite. Im Interview erzählt die Kardaunerin von ihrer gescheiterten Winterexpedition zum K2 und den zahlreichen Todesfällen und Zwischenfällen am Rand der Expedition – am 19. Februar war sie nach fast 2 Monaten im Himalayagebiet heimgekommen.