Birgit Schrowange verlässt RTL: „Ich weine gleich“

Bei der letzten Ausgabe, die am Montagabend live aus Köln ausgestrahlt wurde, bedankte sich das Team mit einer orangenen Rose bei der Gastgeberin. „Oh Mann. Ich weine gleich“, sagte Schrowange gerührt.





Nachfolgerin Nazan Eckes (43) verabschiedete Schrowange mit persönlichen Worten: „Ich freue mich wirklich, dass ich in deine Fußstapfen treten darf“. Zum Schluss der Sendung meinte Schrowange zu ihren Zuschauern: „Sie haben uns 25 Jahre bis jetzt die Treue gehalten (...) und ich wünsche mir, dass Sie weiterhin “Extra„ die Treue halten – so wie ich es tue.“Die Moderatorin aus dem Sauerland wechselte 1994 vom ZDF zu RTL und präsentierte seitdem beim Kölner Privatsender die Infotainment-Sendung „Extra“, aber auch andere Formate.Vor einem Monat hatte Schrowange überraschend ihren Abschied verkündet, um mehr Zeit für ihr Privatleben zu haben. Im kommenden Jahr will sie ihren Partner Frank Spothelfer heiraten, der in der Schweiz lebt.

dpa