Am 9. Oktober 2011 wurde Ivo Muser zum 103. Bischof der Diözese geweiht. Auch 15 Jahre später erinnert er sich an einen berührenden Moment im Dom von Brixen. Im Podcast erzählt er auch von einer „gnadenvollen“ Begegnung im Palliativzentrum, und er sagt, was er sich vom faszinierenden Heiligen des Tages, Franziskus von Assisi, abgeschaut hat. <BR \/><BR \/>Hier ist ein ehrliches, erfrischendes und ermutigendes Gespräch mit Bischof Ivo Muser: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a2e26d65-9bc0-4bc4-ad24-31fcfd150adb&v=1790933826" width="100%" height="450px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>Einen Teil des Podcasts gibt es in der Kirchenzeitung „Katholisches Sonntagsblatt“ vom 11. Oktober zum Nachlesen: <BR \/>www.sonntagsblatt.it