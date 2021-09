Blink-182-Sänger Mark Hoppus: „Bin krebsfrei“

„Ich war gerade bei meinem Onkologen und bin krebsfrei!“, schrieb der 49-Jährige US-Musiker Mark Hoppus am gestrigen Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter.„Danke an Gott und das Universum und Freunde und Familie und jeden, der mir Unterstützung, Güte und Liebe geschickt hat.“Er müsse sich nun alle 6 Monate einem Scan unterziehen und es werde noch bis Ende des Jahres dauern, bis er zur Normalität zurückkehren könne.„Aber heute ist ein großartiger Tag und ich fühle mich so gesegnet“, schrieb der Bassist.Hoppus hatte Ende Juni über seine Social-Media-Kanäle bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein und eine Chemotherapie zu machen.

apa