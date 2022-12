BNF: Knapp 5000 Euro für eine Familie in Not am Ritten gesammelt

Jeder Cent kommt einer Familie in Not am Ritten zugute, die der BNF unterstützt und betreut. Sybille Siller und ihre Freunde freuten sich über mehr als 300 Zuhörer und über die große Spendenbereitschaft.Mit dabei waren die „Glieshof-Musi“, „Sait BEI Seit“ (siehe Video), Juliane Telser, Xaver Hernandez, Michael Wieland und Carlo Benzi.Und warum bekommt gerade der BNF dieses Geld für eine Familie in Not am Ritten, weil es gibt ja viele soziale Vereinigungen im Land, die Geld sammeln? „Weil ich glaube, dass wir auch viele Bedürftige im Land haben, und der BNF schildert die Fälle sehr anschaulich“, sagt Siller. „Die Leute sind in meinen Augen auch großzügiger, wenn sie wissen, für was sie spenden.“BNF-Chef Sepp Dariz ist sprachlos: „Ein großer Dank gilt allen, die beim Konzert ehrenamtlich mitgewirkt haben – besonders aber Sibylle, die einfach ein großes Herz hat und ohne die dieses Konzert nie zustande gekommen wäre. Vergelt's Gott auch den Spendern.“