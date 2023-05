Bobi ist über 30! Ältester Hund aller Zeiten feiert groß Geburtstag

Bobi an seinem Geburtstag. - Foto: © ANSA / PAULO CUNHA

Geboren und aufgewachsen ist Bobi im portugiesischen Dorf Conqueiros. Dort kann er sich in den Wäldern in der Nähe seines Zuhauses frei bewegen. Bobi wurde nie an der Leine geführt. Weitere Geheimnisse des langen Hunde-Lebens finden Sie hier. Das ruhige Leben dieser tierischen Berühmtheit wurde erst kürzlich ereignisreicher, als er im vergangenen Februar vom Guinness World Record als ältester Hund aller Zeiten anerkannt wurde. „So viele Journalisten und Schaulustige sind aus der ganzen Welt gekommen, um ein Foto mit Bobi zu machen“, sagt Herr Costa, der mit 38 Jahren sagen kann, dass er fast sein ganzes Leben mit seinem Hund verbracht hat. So viele, vielleicht zu viele Besuche, dass Bobi unter dem Stress litt. Heute geht es ihm jedoch besser.Der Rüde ist ein reinrassiger Rafeiro do Alentejo - normalerweise werden Exemplare dieser Rassehunde bis zu 14 Jahre alt. Seine Mutter übertraf dieses Alter bereits um etliche Jahre: „Gira“ wurde 18 Jahre alt.Obwohl Bobi, wie viele ältere Hunde, Schwierigkeiten beim Laufen hat und sich gerne und viel ausruht, hat er ansonsten keine größeren gesundheitlichen Probleme. „Wenn Bobi doch nur reden könnte. Dann könnte er erklären, wie er so lange gelebt hat“, erklärt Leonel Costa, „er ist wirklich einzigartig“.