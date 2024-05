Bozen startet „Leakage Management Project“ zur Verbesserung der Wasserwirtschaft

Das Projekt hat ein Kostenvolumen von rund 12 Mio. Euro, von denen ungefähr 68%, rund 8,15 Millionen Euro, aus dem PNRR-Fonds finanziert werden.Es sieht eine Reihe gezielter Maßnahmen vor, um durch den Einsatz digitaler Hilfsmittel und die digitale Überwachung der Netze zu modernisieren, sowohl die Bewirtschaftung der Wasserressourcen zu optimieren als auch Wasserverluste zu verringern.Wie der technische Direktor der SEAB Stefano Sacchi auf der heutigen Pressekonferenz informierte, beinhalte das sogenannte „Bozen Leakage Management Project“ sechs Schwerpunkte.Diese sind:1) Die Einführung eines neuen GIS-Systems, um sowohl detailreichere als auch zuverlässigere Analysen der Netzstatistiken durchführen zu können mit dem wesentlichen Ziel künftige Kampagnen zur Erneuerung oder Verbesserung der Netze in Zukunft gezielter zu steuern.2) Die Bildung eines Netzbezirks sowie die Einführung einer nächtlichen Mindestdurchfluss-Überwachung. Das bedeutet im Wesentlichen: die Schaffung eines kontinuierlichen Überwachungssystems, das eine Unterteilung des gesamten Netzes in Bezirke ermöglicht, für ein gezielteres Management von Wasserdruck und Leckagen in den einzelnen Abschnitten.3) Die aktive Suche nach Wasserlecks: Dahin gehend sei geplant, die im gesamten Wassernetz laufende Leckortung mit einem kombinierten Ansatz aus klassischen (akustischen) und innovativen Methoden (z.B. Radar, Satelliten-/Luftbildaufnahmen und kosmische Strahlung) zu integrieren.4) Eine Hydraulische Modellierung des Wassernetzes, d.h. die Entwicklung eines in hydraulischen Modells des Netzes, das die Optimierung des allgemeinen Wasserleitungsnetzes ermöglicht.5) Verschiedene außerordentliche Instandhaltungsarbeiten, die den Austausch von alten Netzabschnitten, wie beispielsweise in der Weinegg-Straße, im Köstenweg, im Bozner Boden Weg, in der Rentscher Straße und in Unterleitach, beinhalten.6) Sowie nicht zuletzt der Austausch gesamten Zählerparks in der Stadt Bozen (ca. 13.300 Zähler) durch moderne „intelligente“ Zähler mit Fernauslesung für eine effizientere und transparentere Erfassung des städtischen Wasserverbrauchs.An der Pressekonferenz nahmen auch der Bürgermeister von Bozen, Renzo Caramaschi, und die Umweltstadträtin Chiara Rabini teil. In ihren Statements betonten den besonderen Stellenwert dieses Projekts für die Stadtgemeinde Bozen.