Die Nacht von Freitag auf Samstag war in der Landeshauptstadt die 29. Tropennacht im laufenden Jahr, damit wurde der Rekord aus dem Sommer 2015 eingestellt, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf dem Kurznachrichtendienst X. Es ist dies nicht der erste Hitzerekord, der im Sommer 2026 eingestellt bzw. geknackt wurde. Der 11. August war in Bozen der 23. Tag mit über 35 Grad, mehr als in den Jahren 2015 (22) und 2003 (21). <BR \/><BR \/>Den absoluten Hitzerekord hält mit 40,1 Grad in Tramin der 11. August 2003, der heißeste Tage 2026 waren der 30. und 31. Juli in Bozen bzw. Auer mit 38,9 Grad.<BR \/><BR \/>Die Prognosen für die kommenden Tage finden Sie auf der <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL-Wetterseite<\/a>.