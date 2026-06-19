Nicht jede Musikerin aus Südtirol kann von sich sagen, schon einmal im Umfeld eines historischen britischen Großereignisses aufgetreten zu sein. Valentina Furegato, die unter dem Künstlernamen Valentina Musik veröffentlicht, kann es. <BR \/><BR \/>2023 stand die Boznerin in London bei einer offiziellen Feier rund um die Krönung von König Charles III. auf der Bühne. Es ist eine dieser biografischen Randnotizen, die gut zu ihrer neuen Single passen. Denn „In The City“ ist kein Lied über irgendeine Stadt. Es ist ein Lied über London.<h3>\r\n„Schenkt viel und nimmt es dir wieder“<\/h3>Valentina beschreibt ihn als Liebes- und Hassbrief an eine Stadt, die vieles verspricht, aber wenig gratis hergibt. Fast zehn Jahre hat sie in London gelebt. „London schenkt dir an einem Tag alles und nimmt es dir am nächsten wieder“, sagt sie zu „Backstage“. Freiheit und Einsamkeit, Aufbruch und Überforderung, große Träume und kleine Erschöpfungen im Alltag – all das verbindet sie mit der Großstadt.<BR \/><BR \/>„In The City“ erzählt von Spaziergängen durch die Innenstadt, vollen U-Bahnen, regennassen Straßen und dem ersten Kaffee am Morgen. Das sind vertraute Bilder, aber Valentina macht daraus mehr als eine Postkartenkulisse. London erscheint bei ihr nicht als romantisierte Metropole, sondern als Ort, der fordert. Eine Stadt, die Menschen antreibt, verschluckt, prüft – und manchmal auch wieder aufrichtet. „Freundschaften, flüchtige Begegnungen, Liebe: Sie sind in dem Song jene kleinen Haltepunkte, die das Chaos erträglich machen.“<h3>\r\nValentina und ihr Team von Vollprofis<\/h3>Musikalisch setzt Valentina auf eingängigen, rhythmischen Singer-Songwriter-Pop. Wer Ed Sheeran, Julia Michaels oder Mina Okabe hört, dürfte sich in dieser Klangwelt schnell zurechtfinden. Der besondere Wiedererkennungswert liegt in einem Melodiemotiv, das an den Big Ben erinnert. Es ist ein kleines akustisches Signal: Man hört es – und ist sofort in der Stadt.<BR \/><BR \/>Im Studio hat sich Valentina Unterstützung geholt: „In The City“ entstand gemeinsam mit Mario Punzi und Kaity Rae, einer Songwriterin und Produzentin aus der Londoner Popszene. Die neue Single knüpft an ihre EP „One Way Ticket“ an, in der es bereits um Reisen, Freiheit, Selbstfindung und Beziehungen ging.<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.