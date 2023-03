Brendan Fraser: Das Comeback des Publikumslieblings

Tränen der Rührung: Michelle Yeoh (beste Hauptdarstellerin) umarmt Brendan Fraser. - Foto: © APA/afp / ANGELA WEISS

Auf der Oscar-Bühne: Dank an Felix Kammerer

„Ohne dich wäre niemand von uns hier“, zollte Regisseur Edward Berger seinem Hauptdarsteller Felix Kammerer Respekt. Kammerer hat Südtiroler Wurzeln. - Foto: © APA/afp / PATRICK T. FALLON

Gegen Austin Butler („Elvis“), Colin Farrell („The Banshees of Inisherin“), Paul Mescal („Aftersun“) und Bill Nighy („Living“) konnte sich Brendan Fraser durchsetzen und den begehrten Goldjungen einfahren.In den 90er Jahren war Fraser bekannt und erfolgreich: In Filmen wie „George – Der aus dem Dschungel kam“, „Die Mumie“ überzeugte er als Actionheld und Frauenschwarm. Dann kam der Absturz. 2008 verschwand er von der großen Bühne, keines seiner Projekte hatte Erfolg. Und auch persönlich hatte Hollywoods Ex-Frauenschwarm zu kämpfen: Seine Ehe ging in die Brüche, seine finanzielle Lage wurde immer problematischer. Und auch sein Körper zeigte die Folgen seine Action-Stunts: Knie- und Wirbelsäulenoperationen machten dem inzwischen fast vergessenen Star zu schaffen, genauso wie Depressionen.Mit „The Whale“ ist ihm nun ein grandioses Comeback gelungen: Seine Rolle als übergewichtiger und vom Leben gebeutelter Charlie wurde nun mit der höchsten Auszeichnung der Filmbranche geehrt.Zufrieden sein können auch die Macher des deutschen Antikriegsdramas „Im Westen nichts Neues“, das ebenfalls neunfach nominiert war und 4 Trophäen mitnimmt. Neben der Kamera, der Musik und dem Produktionsdesign gehörte dazu auch die Ehrung als bester internationaler Film.„Ohne dich wäre niemand von uns hier“, zollte Regisseur Edward Berger seinem Hauptdarsteller Felix Kammerer Respekt, der zur Würdigung mit auf die Bühne des altehrwürdigen Dolby Theatres gekommen war.Die beiden Südtiroler Florian Margesin und Florian Geiser waren am Erfolg des Films ebenfalls beteiligt. Sie arbeiteten bei den visuellen Effekten mit. Der Film „Im Westen nichts Neues“ gewann in dieser Kategorie aber keinen Oscar.Was wäre Hollywood ohne Glamour? Wir haben die schönsten Momente und Roben in unserer Fotogalerie für Sie zusammengestellt.