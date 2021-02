Briten wollen keine Krone für Prinz Harry

Prinz Harry und seine Frau Meghan, die mittlerweile mit Sohn Archie (1) in Kalifornien leben, haben ihren Abschied vom britischen Königshaus in der vergangenen Woche manifestiert. Beide würden nicht als arbeitende Mitglieder der Familie zurückkehren und müssten alle Ehrentitel und Schirmherrschaften abgeben, hieß es vom Buckingham-Palast.Aktuell ist Prinz Harry dennoch weiterhin auf Platz 6 der Thronfolge.28 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus, dass Harry seinen Platz in der Abfolge verliert. Die Chancen, jemals auf den Thron zu kommen, sind für den 36-Jährigen ohnehin sehr gering, da sogar die Kinder seines Bruders Prinz William noch vor ihm in der Reihenfolge stehen. Nächster Thronfolger von Königin Elizabeth II. ist aktuell der 72-jährige Prinz Charles.

apa/dpa