Bruce Willis ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

Trotz – oder wegen – seiner Glatze wurde Bruce Willis als ramponierter Cop John McClane in der „Stirb Langsam“-Filmreihe zum Sexsymbol. Und natürlich zum Action-Star. Eine Rolle, die ihm so gut steht wie der kahle Schädel und das spitzbübische Lächeln: „The Last Boy Scout“, „Das fünfte Element“, „Armageddon“, „Sin City“ oder „R.E.D.“ – meist gibt er den Helden, der reichlich Prügel kassiert und dennoch seinem moralischen Kompass folgt. Am 19. März feiert der Schauspieler seinen 65. Geburtstag.Mehr über Bruce Willlis erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“. Dort finden Sie zudem eine Reihe weiterer interessanter Beiträge und das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jetzt auch mit großem Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

d