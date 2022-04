Buchpräsentation: Franz Wimmer liest und Sepp Messner Windschnur singt

Es dürften jedenfalls höchst unterhaltsame Abende werden. Franz Wimmer erzählt und liest aus seinem Buch „Ein Leben in Bewegung“:Vom geplanten Verkauf von Schloss Freudenstein an die Japaner, vom Kugel-Beleuchtungsverein in Hochfrangart mit Jul Bruno Laner, von seinen 3 Jahren in Kurzras, vom Aufstieg und Fall des Leo Guschler und weitere Episoden mit mehr oder weniger bekannten Südtirolern....bis zu seinem Begleiter dem Sir James Parkinson.Zu diversen Kapiteln wird Sepp Messner Windschnur die passenden Lieder bringen, z. B: „Za wos den Bergsteigen“ mit Bezug auf Wimmers Tour auf die kleine Zinne, oder in Bezug auf Franz der Autofreak „Mia homs des neue Auto g'stohln“ und auch das „täglich Zeitunglesen in der Früh“ in Anspielung auf seine Tätigkeit beim Radius wird nicht fehlen.Seine Superhits wie „Peppo del Trentin“, die „Waschmaschin der Frau Luciana“ usw. sind natürlich auch im Programm; genauso wie seine neuesten Lieder. Ebenfalls zu hören die Originalaufnahme vom Gletscherduo Leo & Franz: „Schnalstaler Berge“.Beginn ist am Freitag, 22. April, um 20 Uhr im Lanserhaus in Eppan und um Sonntag, 24. April, um 17.30 Uhr in Karthaus.