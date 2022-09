„Tod meiner Mutter ist ein Augenblick größter Trauer für mich“ – Weitere Thronfolge

Die Erklärung von Charles zum Tod seiner Mutter – unterzeichnet mit „Seine Majestät der König“.

Prinz William rückt nun zum Thronfolger auf. - Foto: © ANSA / SAC GARETH LITTLE / HANDOUT / RE

Obwohl sich Prinz Harry, mit seiner Frau Meghan aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet hat, hat er noch einen Platz in der Thronfolge. - Foto: © ANSA / SASCHA STEINBACH

„Der Tod meiner geliebten Mutter – Ihrer Majestät, der Queen – ist ein Augenblick größter Trauer für mich und all meine Familienmitglieder.Wir sind in tiefer Trauer um einen geschätzten Souverän und eine viel geliebte Mutter. Ich weiß, dass ihr Verlust im ganzen Land, im gesamten Commonwealth und von unzähligen Menschen in der ganzen Welt zutiefst empfunden werden wird.Während dieser Zeit der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich durch unser Wissen getröstet, welcher Respekt und welch tiefe Zuneigung der Queen entgegengebracht worden war.“Charles' Frau Camilla trägt nun den Titel „Queen Consort“, also „Königsgemahlin“. Das hatte Elizabeth II. dieses Jahr noch geregelt. Dies sei ihr „aufrichtiger Wunsch“, ließ Elizabeth II. am 6. Februar, einen Tag vor ihrem 70. Thronjubiläum, verkünden.Zuvor war damit gerechnet worden, dass Charles' Frau nur als „Prinzgemahlin“ tituliert würde – sie also nicht die Bezeichnung „Queen“ tragen würde wie ihre Vorgängerinnen.Charles' ältester Sohn Prinz William rückt mit dem Tod der Queen zum Thronfolger auf. Die Titel des 40-Jährigen und seiner Frau Kate wurden erweitert: Statt Herzog und Herzogin von Cambridge sind sie nun Herzog und Herzogin von Cambridge und Cornwall.Die Plätze 2 bis 4 der Thronfolge belegen nun Williams Kinder, der neunjährige Prinz George, die siebenjährige Prinzessin Charlotte und der vierjährige Prinz Louis.Hinter ihnen folgt Williams jüngerer Bruder Prinz Harry, obwohl er sich mit seiner Frau Meghan aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet hat und mit ihr in Kalifornien lebt. Ihre beiden Kinder, der dreijährige Archie Mountbatten-Windsor, und die einjährige Lilibet Mountbatten-Windsor, folgen als nächste in der Thronfolge.Erst wenn William und Harry und deren Nachkommen alle nicht für die Thronfolge in Frage kämen, wären Charles jüngerer Bruder Prinz Andrew, dessen Töchter und Enkel, dann Charles' und Andrews Bruder Prinz Edward und seine Nachkommen und dann die Queen-Tochter Prinzessin Anne und ihre Nachkommen an der Reihe.