<b>Von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/>Was für den Ahrntaler Harald „Harry“ Egger das Schöne am Ranggeln ist? „Wenn man junge Ranggler trifft, die man selbst trainiert hat, und bei einem Wiedersehen merkt, dass man ihnen etwas mit auf den Weg geben konnte.“ Genau das sei für ihn eine besondere Freude und eine schöne Bestätigung seiner langjährigen Arbeit als Trainer. <BR \/><BR \/>Denn Ranggeln ist für Egger weit mehr als nur Sport. Es ist Brauchtum und Tradition, entwickelt sich aber gleichzeitig immer weiter und wird zunehmend professioneller. Die Alpenverbände der Ranggler treffen sich deshalb Jahr für Jahr, um gemeinsam an der Weiterentwicklung dieser besonderen und traditionsreichen Sportart zu arbeiten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387290_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dass Ranggeln von Außenstehenden manchmal als Raufen angesehen wird, kann Egger nicht nachvollziehen. „Es ist das fairste Kräftemessen zwischen zwei Athleten“, betont er. „Es gibt keine Würgegriffe, keine Hebelgriffe und keine Schmerzgriffe. Der Stärkere gewinnt – mit mittlerweile ausgefeilten Techniken wie beispielsweise Kreuzwurf, Achselwurf, Stierer oder auch Knüpfer.“ Eines steht für den Ahrntaler fest: „Das Ranggeln erlebt derzeit einen gewaltigen Aufschwung.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387293_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Allerdings ist es auch ein Leistungssport, der den Athleten einiges abverlangt. „Mit 35 bis 40 Jahren ist für die meisten Schluss, weil es eben ein sehr anspruchsvoller Sport ist. Wer mit 45 noch ranggelt, muss athletisch schon gewaltig gut drauf sein“, erklärt Egger, der schon lange kein aktiver Ranggler mehr ist. Bereits die Kleinsten können einsteigen: Die erste Rangglerklasse beginnt im zarten Alter von vier bis sechs Jahren und fließt bereits in die internationale Punktewertung ein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387296_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><embed id="dtext86-77260961_listbox" \/><h3>\r\nTeil einer Mannschaft<\/h3>Obwohl Ranggeln grundsätzlich ein Einzelsport ist, treten die Athleten bei den Turnieren stets als Mannschaft auf. Gerade das macht für Harry Egger einen besonderen Reiz aus: „Auf dem Platz ist der Ranggler mit seinem Konkurrenten zwar allein, aber draußen wartet seine Mannschaft. Und genau das suchen vor allem junge Leute.“ <BR \/><BR \/>In Südtirol gibt es derzeit fünf Ranggelvereine: Passeier, Terenten, Rodeneck, Ahrntal und Sarntal. Letzterer wurde heuer wiedergegründet, was Egger besonders freut. Gemeinsam zählen sie rund 80 aktive Ranggler. Das Niveau werde von Jahr zu Jahr besser, erklärt der engagierte Landeschef. <BR \/><BR \/>Die traditionellen Ranggel-Hochburgen seien allerdings nach wie vor die zwei österreichischen Bundesländer Salzburg und Tirol, die seit Jahrzehnten eine bedeutende Rolle spielen. „Vor allem im Schüler- und Jugendbereich sind die Südtiroler Ranggler den Tirolern und Salzburgern aber ebenbürtig“, weiß Verbandschef Egger.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387299_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein großes Ziel eines jeden Rangglers sei es, einmal in der ersten Klasse anzutreten. Ebenso begehrt sei der Titel des sogenannten Hågmoars – also des besten Rangglers eines Turniers. Auch der 51-jährige Landeschef kann auf einige Erfolge in seiner aktiven Karriere zurückblicken: In seiner Jugend wurde er beispielsweise Alpenländerkönig. Zudem ranggelte Harry Egger in der Meisterklasse eins. <h3>\r\nSport, Theater, Familie<\/h3>Sport hat in Eggers Leben aber nicht nur mit Ranggeln zu tun. Seit Jahrzehnten gehört Tennis ebenso zu seinen Leidenschaften, wenn auch – so wie beim Ranggeln – mit Unterbrechungen. Er nimmt an Meisterschaften teil und durfte mit seiner Mannschaft bereits Aufstiege in die dritte und zweite Liga feiern. Dazu kommen zwei Siege beim Indoor-Cup. „Mittlerweile ist Tennis meine letzte aktive sportliche Betätigung – neben Wanderungen mit der Familie“, erzählt Harry Egger schmunzelnd. Als Ranggeltrainer sei er zwar weiterhin mit viel Engagement dabei, richtig ins Schwitzen komme er aber nicht mehr. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387302_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Und auf dem Eisplatz hat Egger auch schon einige ganz besondere Erfolge erlebt: Mit seiner Mannschaft, den „Bad Boys Steinhaus“, holte er beispielsweise vor mittlerweile 15 Jahren den begehrten Europameistertitel im Besenhockey – als Spielertrainer. Diese Sportart betreibt er nur mehr hin und wieder. <BR \/><BR \/>Eine große Leidenschaft ist das Theater. Seit 25 Jahren steht Egger als Teil der Steinhauser Heimatbühne regelmäßig auf der Bühne. „Derzeit ist Theaterzeit, so wie immer im Herbst. Heuer klappt es leider nicht, dass ich selbst in eine Rolle schlüpfe, aber ich helfe natürlich hinter den Kulissen mit“, erzählt der Laienschauspieler. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387305_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Besonders gerne spielt der Ahrntaler ernste Stücke, aber auch ein Lustspiel darf es sein. „Ein Volksstück mit Hintergrund, bei dem die Leute auch etwas zum Nachdenken bekommen, gefällt mir sehr gut“, verrät er. Und wenn neben Beruf, Ranggeln und Theater noch etwas Zeit bleibt, gehören beispielsweise auch Schwimmen und Radfahren zu Eggers Freizeitbeschäftigungen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387308_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Insgesamt zeigt sich: Harald Egger ist ein Mensch, dem Gemeinschaft, Tradition und das Engagement für andere besonders am Herzen liegen – ob im Sportverein, auf der Theaterbühne oder im Kreis seiner Familie. „Ein besonderer Dank gilt meiner Frau Tanja, die alle meine Vereinstätigkeiten mitträgt: Vor allem das Ranggeln ist sehr zeitintensiv“, sagt der Landeschef. „Stolz bin ich auf meinen Sohn Andy, der seit seinem vierten Lebensjahr erfolgreich ranggelt.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77260960_listbox" \/>