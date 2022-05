Chiara im Olymp der Werbung

Beim Cannes Lions International Festival of Creativity werden von 20. bis 24. Juni zwar keine goldenen Palmen vergeben wie bei den bekannten Filmfestspielen. Dafür erhalten die Gewinner der Preisverleihung für die weltweit besten Werbekampagnen des Jahres aber Löwen in Gold, Silber und Bronze. Ein großer Erfolg ist die Teilnahme an der weltweit renommiertesten Veranstaltung der Werbebranche für die Boznerin Chiara Mezzalira. + von Martin Schmidt

Chiara Mezzalira setzte sich im italienischen Wettbewerb gegen die Konkurrenz durch und darf sich nun in Cannes unter das Who is Who der Werbebranche mischen. Foto: Privat