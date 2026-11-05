Die Chronisten waren bis vor zwei Jahren beim Landesarchiv angesiedelt. Aus personellen Gründen mussten sie sich jedoch einen neuen Ansprechpartner suchen. „Deshalb sind wir zum Bildungszentrum gekommen“, sagt Thöni. „Und vor etwa eineinhalb Jahren konnte Ulrike Stubenruß beim Bildungszentrum für die Chronisten angestellt werden. Die Finanzierung läuft über das Land.“<BR \/><BR \/>Das Landesarchiv wird künftig nur noch eine beratende Funktion haben. „Der Verein hat einen großen Vorteil, weil wir gemeinsam auftreten können. Das betrifft eine noch bessere Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die Durchführung von Projekten, das Einwerben von Sponsorengeldern und das Annehmen freiwilliger Spenden. Außerdem kann man Projekte umsetzen“, sagt der Landeschronist. „Und es gibt kaum italienischsprachige Chronisten. Auch mit ihnen möchten wir Projekte verwirklichen.“<BR \/><BR \/>Sieben Chronisten werden am Freitag um 8 Uhr bei der Gründung dabei sein. Dem Vorstand werden neben Thöni auch Gabi Seebacher und Alexander Lutt angehören. Im ersten Geschäftsjahr wird Thöni den Verein leiten. Die nächsten Schritte sind die Eintragung in das RUNTS. „Jeder Chronist und jede Chronistin können Mitglied werden, müssen die Mitgliedschaft aber beantragen und einen Jahresbeitrag von 25 Euro entrichten“, kündigt er an. „Dafür sind sie beispielsweise haftpflichtversichert, erhalten den ‚Tiroler Chronisten‘, können kostenlos an Fortbildungen teilnehmen sowie Bildungsfahrten besuchen und, und, und.“