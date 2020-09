Claudia Messner wird neue Direktorin der Landespresseagentur

Die Landesagentur für Presse und Kommunikation hat eine neue Direktorin. Die Landesregierung hat am heutigen Mittwoch Claudia Messner mit der Stelle betraut und folgt damit der Empfehlung der dreiköpfigen Kommission, die sich im Auswahlverfahren vom 24. August einhellig für Messner als geeignete Kandidatin ausgesprochen hatte.6 Bewerbungen hatten die Voraussetzungen erfüllt, um zum Auswahlverfahren zugelassen zu werden. Nachdem sich 2 zurückgezogen hatten, hat die Kommission die verbleibenden 4 Kandidatinnen und Kandidaten angehört. Einhellig sieht sie Messner als geeignete Kandidatin an, um das umfangreiche und komplexe Aufgabenprofil zur Leitung der Landesagentur für Presse und Kommunikation zu erfüllen. Dazu sind Kenntnisse und Erfahrung sowohl im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie auch in der öffentlichen Verwaltung nötig. Diese Voraussetzungen bringt Claudia Messner dank ihrer bisherigen Tätigkeiten in ihre neue Arbeit ein, ist die Kommission überzeugt.Claudia Messner leitet derzeit die Abteilung Kommunikation und Information der regionalen Gesellschaft für Zusatzvorsorge Pensplan Centrum. Zuvor war sie 14 Jahre lang Verantwortliche der Dienststelle Verwaltungsorgane in der Gemeinde Brixen und koordinierte dort die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Projektkommunikation und Repräsentation. Nach ihrem Dolmetschstudium an der Universität Triest hatte Claudia Messner zunächst als Übersetzerin und Dolmetscherin bei der Region Trentino-Südtirol und im Regionalrat gearbeitet und war anschließend einige Jahre als Referentin der Präsidialsekretäre im Südtiroler Landtag tätig.Ab dem geplanten Amtsantritt im November wird Messner die Direktion der Agentur leiten und damit auch die Zusammenarbeit der 2 Ämter koordinieren: Im Presseamt betreut die Redaktion aus Berufsjournalisten die Medienarbeit, das Amt für Öffentlichkeitsarbeit ist für das Erscheinungsbild des Landes Südtirol und für Kampagnen zu Schwerpunktvorhaben zuständig. Kernaufgabe der gesamten Agentur ist es, die Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeit der Landesverwaltung und Landesregierung zu informieren.Die Suche nach einem Nachfolger des zum Jahreswechsel 2019-2020 in die Privatwirtschaft gewechselten Agenturdirektors Marco Pappalardo geht damit zu Ende. In der Zwischenzeit hatte Ressortdirektor Ulrich Stofner die Agentur geschäftsführend geleitet.

lpa/stol