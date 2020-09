Claus Kleber verlängert als Moderator bei ZDF-„heute journal“

Die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles, Bettina Schausten, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Kleber habe auf ihre Bitte hin eingewilligt, „noch bis Ende nächsten Jahres zu bleiben.“ Damit verlängere er noch einmal um 6 Monate. Kleber – einer der bekanntesten Nachrichtenmoderatoren in Deutschland – wurde Anfang September 65 Jahre alt.Schausten sagte: „Es hat sich jetzt noch einmal sehr deutlich gezeigt, wie groß der Wert von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gerade in Krisenzeiten ist, die ihre Ankerfunktion gut und glaubhaft ausfüllen.“ Neben Kleber moderieren auch Marietta Slomka und Christian Sievers das „heute journal“, das täglich spätabends zu sehen ist. Hin und wieder präsentiert auch die stellvertretende Chefredakteurin Schausten das Magazin. Für die Nachrichten in der Sendung sind Gundula Gause, Kay-Sölve Richter und Heinz Wolf zuständig.Vor einiger Zeit war bereits bekanntgeworden, dass auch die Moderatorin Petra Gerster beim „heute“-Format verlängert. Laut Schausten bleibt die Journalistin noch bis Frühsommer 2021, eigentlich hätte sie in diesem Herbst die Altersgrenze erreicht.

dpa