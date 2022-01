Commissario Fabio Fameo ermittelt bald in Lana, Vilpian und Naraun

Ralph Neubauer: Die Handlung wird in der Marktgemeinde Lana, in Vilpian und in Naraun spielen.Neubauer: Vordergründig um komplexe Todesfälle. Hintergründig um ein Thema, das ungefähr die Hälfte der Menschen angeht und für das sich die andere Hälfte interessieren sollte. Mehr will ich dazu noch nicht verraten.Neubauer: Ideen oder Themen finde ich immer, wenn ich Augen und Ohren öffne. Mit dem Verlag bespreche ich das Thema. Mir wird aber nicht hineingeredet.Neubauer: Ich schreibe zügig rund 150 Stunden, 30 Tage, 6 Wochen. Dann steht das Rohmanuskript mit Tippfehlern, Redundanzen und Ungereimtheiten.Neubauer: Am Rohmanuskript wird geschliffen, gehobelt, und es wird verfeinert, gekürzt, teilweise auch umgeschrieben. Dann liest das Manuskript jemand, der die Geschichte nicht kennt und findet Fehler, die ich korrigiere.Neubauer: Der Verlag bekommt das Manuskript nach meiner letzten Korrekturarbeit.Neubauer: Inhaltliche Änderungen hat es bisher nicht gegeben. Manchmal wird mir empfohlen, zu kürzen. Da blutet das Herz, weil ich mich in meine Formulierungen hier und da verliebe. Aber die Empfehlungen machen Sinn. Der Verlag gestaltet das Innenlayout, das Cover, wir stimmen den Titel ab, ein Lektor korrigiert, dann wird gedruckt. In dieser Phase ist gutes Handwerk gefragt.Neubauer: Wir planen für Juli.Neubauer: Ich plane von Krimi zu Krimi, das heißt, ich habe keinen Plan für die Reihe. In Band 9 ändere ich das Setting der Figuren. Das eröffnet mir neue Erzählungen. Ich erkläre mir den Erfolg daher, dass die meisten Krimis bei aller Fiktionalität der Erzählung auch Authentisches beinhalten, und dass die Leserschaft nicht nur in die Geschichte eintauchen, sondern auch etwas mitnehmen kann. Das verdanke ich den vielen Gesprächspartnern aus Südtirol, die mir helfen, das Wesen dieses kleinen Landes zu verstehen. Mit jedem Krimi komme ich ein Stückchen weiter.Neubauer: Es waren Athesia-Menschen, die mich 2009 genommen haben. Und ich erinnere, dass mein erstes Manuskript viel Arbeit gemacht hat. Als Neuling war ich dafür sehr dankbar. Letztendlich bleibe ich wegen der 2 Programmleiterinnen, die mich seit 2009 betreut und begleitet haben. Die Ware Buch braucht einen guten menschlichen Kontakt, einen guten Draht zwischen denen, die das Buch schreiben, und denen, die es machen.

fm