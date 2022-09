Corgis und Pferd der Queen erwarten Ankunft ihrer Herrin in Windsor

Der Sarg der Queen war zuvor in einer Prozession von Hunderten Militärangehörigen und Würdenträgern auf seiner letzten Etappe über die als Long Walk bekannte Allee und durch den Schlosspark geleitet worden. Beim Einzug durch das Tor erwiesen auch die Mitarbeiter des königlichen Marstalls der Queen die letzte Ehre. Einer von ihnen hielt eines ihrer Pferde am Halfter. Dabei handelte es sich um Emma, das Lieblingspferd der Königin.Im Innenhof des Schlosses stießen auch König Charles III., Königsgemahlin Camilla sowie weitere Mitglieder der Königsfamilie hinzu. Ziel der Prozession war die St.-Georges-Kapelle auf dem Gelände des Schlosses. Nach einem Aussegnungsgottesdienst in der Kirche soll die Queen dort an der Seite ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Prinzgemahls Philip ihre letzte Ruhestätte finden.