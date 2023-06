Dana, die Leidenschaftliche

Mit Musik Magisches auslösen

Die Solokünstlerin Dana Tempesta wagte im vergangenen Jahr mit der Pop-Ballade „Finché la notte finisce“ erstmals den Schritt in die YouTube-Öffentlichkeit. Nun folgt die neue Single „Dopamina“, für die sie gleich einen professionellen Partner fand – und zwar das Label Hikaru aus Foggia. „Die Zusammenarbeit macht sehr viel Spaß, weil das Label-Team meine Vision teilt“, so Tempesta.Die Single „Dopamina“ ist textlich bemerkenswert tiefgründig: „Es ist ein Song über das Gefühl, von einer anderen Person abhängig zu sein, bis man erkennt, dass man nur von dem Gefühl abhängig ist, sich lebendig zu fühlen, was durch Dopamin in unserem Gehirn ausgelöst wird“, sagt sie uns.„Heutzutage leben wir in einer Welt, die uns ständig mit Dopamin überschwemmt, sodass wir uns oft nicht mehr selbst spüren und von äußeren Umständen abhängig werden. Wir suchen ständig nach Abenteuern und vergessen dabei oft uns selbst, wodurch wir toxische Beziehungen aufrechterhalten. Es ist wichtig zu begreifen, dass wir nicht von äußeren Umständen abhängig sind, sondern dass alles von unserem Kopf erschaffen wird, sowohl chemisch als auch emotional.“Als wichtige Einflüsse bezeichnet sie etwa den Sänger Blanco, der 2022 gemeinsam mit Mahmood das Sanremo-Festival gewann. Er löse mit seiner Musik Magisches aus. Dasselbe möchte sie auch erreichen, verrät sie uns. „Meine Hörer sollen mit meiner Musik in eine andere Welt eintauchen und schöne Momente erleben können. Für mich ist Musik ein Ort, den ich erschaffe, um mich auszudrücken, um zu spüren, was mich im Inneren bewegt.“Heuer will die Newcomerin ihren Fokus hauptsächlich auf das Songwriting und die Produktion legen: „Ich will neue Songs schreiben und mit einer gewissen Regelmäßigkeit veröffentlichen, als Künstlerin stilistisch und sprachlich Vieles ausprobieren. Darauf freue ich mich besonders.“Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.