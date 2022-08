Daniel Hofer: „Reich sind jene, die zufrieden sind“

Daniel Hofer. - Foto: © Diego Moroder

Daniel Hofer ist 25 Jahre alt und kommt aus St. Ulrich in Gröden. Heute stellt er sich dem STOL-Fragebogen.Ab und zu ein Besuch beim Wirt meines Vertrauens.Manchmal fühle ich mich zu jung und unerfahren, um zu gewissen komplexen Themen eine Meinung zu äußern.Fürs Tanken.Üben… für Musikkapelle, Musikschule, Volkstanzgruppe usw.Stand ironischerweise im Stau…Ich wäre gerne geduldiger.Über was genau ich gelacht habe, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war es in der Runde mit guten Freunden.Mit Behauptungen, die nicht begründet werden können.Mein Vater hat mir einmal gesagt: „Rics ie chëi che ie cuntënc – Reich sind jene, die zufrieden sind“, daraus lässt sich einiges ableiten.Das Gefühl mächtig zu sein, hatte ich in diesem Sinne noch nie. Allerdings erfüllt es mich mit Stolz, wenn ich gewisse größere Aufgaben selbstständig abschließe.Es ist meiner Meinung nach wichtig zu verstehen und zu akzeptieren, dass es immer wieder Situationen gibt, an denen man leider nichts ändern kann.Mit meinen Großeltern, die leider schon verstorben sind.Mit dieser Aufgabe wäre ich überfordert.Auf Musik und das Musizieren.Bei meinem Hobby, der Imkerei erlebe ich immer wieder aufregende Momente.Gesund zu bleiben und einer Arbeit nachgehen zu können.Ich erinnere mich gern an die Zeit im Schülerheim der Landwirtschaftsschule Salern und an Auftritte und Ausflüge mit der Musikkapelle und weiteren Gruppen mit denen ich musikalisch unterwegs bin.Eigentlich nichts, denn ich habe aus jedem Erlebnis etwas gelernt.Bei einem Oberschulfach dessen Namen ich nicht einmal mehr weiß.Bei der Großkundgebung auf Sigmundskron.