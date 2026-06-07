Ein globales Großereignis wie die Olympischen Winterspiele lebt auch von den Freiwilligen, die mit ihrem Einsatz wesentlich zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. In der Südtirol Arena in Antholz wurde am gestrigen Samstag gemeinsam mit den rund 800 freiwilligen Helferinnen und Helfern aus Südtirol, aber auch aus Ländern wie Belgien, nochmals auf Momente der Olympischen Winterspiele in Südtirol zurückgeschaut.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321242_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Land Südtirol hatte den Tag gemeinsam mit dem Biathlonkomitee Antholz organisiert, um den zahlreichen Freiwilligen für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft zu danken. <BR \/><BR \/>Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Regierungskommissarin Maddalena Travaglini, dem Bürgermeister von Rasen Antholz Thomas Schuster und Vertretungen des Biathlonkomitees, angeführt von Präsident Lorenz Leitgeb, fanden lobende Worte für das Engagement der Freiwilligen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321245_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Dass wir bei den Rankings der Olympischen Spiele so gut bewertet wurden, liegt im Wesentlichen auch an Ihrem Einsatzes und Ihrer großen Leidenschaft“, hielt Landeshauptmann Kompatscher fest. Man wolle sich persönlich bei den vielen Menschen und Organisationen bedanken, die zum Erfolg der Winterspiele beigetragen haben. „Freiwilligenarbeit ist auch das: man gibt viel, aber man bekommt auch viel“, sagte Kompatscher.<BR \/><BR \/>„Die Spiele waren ein unglaubliches Ereignis. Es war zwar kalt von den Temperaturen her, aber die Wärme der Menschen und der Athletinnen und Athleten hat unsere Herzen erwärmt“, sagte Charly Pistoi, freiwilliger Helfer aus Bozen. „Wir durften eine einzigartige Erfahrung machen und sind stolz darauf, zum Erfolg dieser Winterspiele in Südtirol beigetragen zu haben“, betonte auch Irene Ziterni aus Deutschnofen. Alle freiwilligen Helferinnen und Helfer haben eine Urkunde als Zeichen der Dankbarkeit und der Erinnerung erhalten.