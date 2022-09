Dankbar für das Leben

An der Wand hinter dem Arbeitsplatz hängt das Triptychon einer verklärten Gipfellandschaft. Ringsum stapeln sich frisch gedruckte Wanderkarten in allen Formaten, während der Bildschirm von filigranen Höhenlinien durchzogen wird. Doch erst die Pinnwand links vom Computer verrät, dass sich die junge Grafikerin am Schreibtisch nicht nur beruflich mit Bergen und Touren befasst.Die vielen privaten Polaroids zeigen strahlende Gesichter, sagenhafte Landschaften, Gipfelkreuze und Nebelschwaden, Almwiesen und Felsvorsprünge. „Seit ich gehen kann, gehe ich in die Berge“, antwortet Andrea Wisthaler auf die Frage nach dem Ursprung ihrer Passion. „Als Kind war ich vielleicht nicht ganz so überzeugt, auch wenn ich mich noch genau an das Glücksgefühl unter meinem ersten Gipfelkreuz erinnern kann.“ Es war die Moosener Kaser, der Hausberg von St. Lorenzen, und Andrea war noch ein kleines Mädchen.In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ das Porträt von Andrea Wisthaler.Nicole Uibo stellt ihren Verein „Nähe hilft heilen“ vor; Michaela Moser präsentiert die Modetrends für Herbst und Winter; Ernährungsberaterin Lisa Tratter gibt Jausentipps für Kinder und Jugendliche.