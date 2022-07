Danke sagen

Bei meiner Arbeit als Journalist geht es darum, ständig am Ball zu bleiben und Sie, liebe Leserinnen und Leser, zeitnah über das aktuelle Geschehen in Südtirol und der Welt zu informieren. Zu Beginn meines Arbeitstages bei STOL öffne ich als erstes mehrere Seiten im Internet, die ich dann bis zum Ende meiner Schicht nicht mehr schließen werde: Die Webauftritte wichtiger internationaler Medien, die Seiten der Nachrichtenagenturen und schließlich eine Website, die in Echtzeit über Alarmierungen der Freiwilligen Feuerwehren in Südtirol informiert.Egal ob es sich um einen Unfall, einen Brand oder die Beseitigung von Unwetterschäden handelt, sobald ein Feuerwehrauto irgendwo in Südtirol zu einem Einsatz aus der Feuerwehrhalle fährt, wird es auf dieser Seite angezeigt. Und es sind viele Einsätze. 365 Tage im Jahr, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Die Einsätze, von denen Sie in den Medien erfahren, sind dabei nur ein Bruchteil dessen, was Südtirols Feuerwehren Tag ein Tag aus leisten.Vor allem im Juli sind die Wehrleute in den Fokus gerückt: Ganze 35 Mal wurde in diesem Monat Brandalarm wegen eines Feuers im Wald bzw. im freien Gelände ausgelöst. Das ist 5 Mal so oft, wie im Vorjahr. Die Berufsfeuerwehr Bozen und über 1000 Freiwillige standen rund um die Uhr im Einsatz, um den Flammen Einhalt zu gebieten und uns und unser Zuhause zu schützen. Besonders die Waldbrände rund um die Landeshauptstadt haben die Einsatzkräfte und auch viele Bürger in Atem gehalten.Fast eine Woche lang konnte ich von meinem Balkon aus täglich beobachten, wie Rauchschwaden von den Hängen rund um Bozen aufstieg. Das Geräusch der Rotorblätter des Löschhubschraubers wummerte stets im Hintergrund, wenn ich in der Redaktion am PC saß. Und vor meinem inneren Auge wurden Bilder wach, wie wir sie leider nur allzu häufig in Australien, Spanien, Griechenland oder Portugal gesehen haben: Riesige Flammenwände, die ganze Landstriche verschlingen und Wohnhäuser in verkohlte Gerippe verwandeln. Dass ich trotzdem gut schlafen konnte, habe ich vor allem dem unermüdlichen Einsatz unserer Feuerwehren zu verdanken.Bei einem Interview hat mir Bezirksinspektor Oswald Stanger kürzlich gesagt: „Wir Feuerwehrleute sind da, um zu helfen, wenn es uns braucht. Auch wenn so gehäufte Einsätze, wie wir sie im Juli hatten, eine starke Belastung für Körper und Geist darstellen, bleibt unsere Moral trotzdem ungebrochen.“ Dafür können wir nur DANKE sagen!