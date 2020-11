Sarner Tradition in Gefahr: Das Klöckeln heuer verboten

Das Klöckeln ist ein alter Adventsbrauch im Sarntal, der jedes Jahr an den ersten 3 Donnerstagen im Advent stattfindet. Da werden die stillen Winternächte von Bockshörnern, lautem Schellen und Getöse unterbrochen und das bedeutet, dass wieder die Klöckler unterwegs sind. Heuer wird dieser uralte Brauch nicht stattfinden und das trifft so manchen Sarner schwer. Lesen Sie hier, was die Betroffenen dazu sagen.