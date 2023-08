Das Lesen Sie in Ihrem „Dolomiten-Magazin“

Simon Schwarz gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schauspielern. Als Eberhofer-Spezl Rudi Birkenberger an der Seite von Sebastian Bezzel in den Adaptionen von Rita Falks Romanreihe genießt er Kultstatus. Am Donnerstag, 10. August, startet mit „Rehragout-Rendezvous“ Film Nummer 9. Mehr über den gebürtigen Wiener Simon Schwarz erfahren Sie in der neuen Ausgabe des „Dolomiten“-Magazins, das heute erscheint.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es in dieser Woche um die bemalten Flügel und die Gefacheflügel des Altars von Schloss Tirol. Diese kunsthistorische Rarität ist bis zum 19. November in den Ausstellungsräumen des Landesmuseums für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol zu sehen.Gäste des neuen Magazins sind der pensionierte Journalist, Buchautor und Kabarettist Robert Asam (In Frage gestellt), der Extremläufer und Trailrunner Jens Kramer (Sonntagsfrühstück), der Landesobmann des Südtiroler Imkerbundes, Erich Larcher (Menschen in der Freizeit), die Band Coldplay um Sänger Chris Martin (Musik) und der österreichische Fernsehmoderator und Schlagersänger Marco Ventre (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung vom Furkelpass zwischen St. Vigil in Enneberg und Olang auf den Piz da Peres ein; Helmut Bachmann präsentiert Gourmet-Rezepte aus dem Kochbuch „Die Weltköche zu Gast im Ikarus“, dem kulinarischen Jahresrückblick des Restaurants Ikarus im Salzburger Hangar 7. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, Infos aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber und vieles mehr.