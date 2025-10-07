Auch zahlreiche Südtirolerinnen und Südtiroler haben die 190. Ausgabe des größten Volksfestes der Welt besucht. Viele davon sind dem Aufruf des Tagblatts „Dolomiten“ und von STOL gefolgt und haben ihr bestes Oktoberfest-Foto an die Redaktion geschickt, bevor die Wiesn am Sonntag für dieses Jahr ihre Tore geschlossen hat.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71751428_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/> Hier finden Sie weitere Fotoserien von Südtirolerinnen und Südtirolern auf der Wiesn:<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/suedtirolerinnen-erobern-die-wiesn" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Teil 1<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/die-suedtiroler-auf-dem-oktoberfest-die-besten-leserfotos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Teil 2<\/a>