David Hasselhoff dominiert Internetsuche zum Mauerfall

Ganz überraschend ist das nicht: Nach der Wende hatten Hunderttausende in Ost und West zu seinem Song „Looking For Freedom“ gefeiert. Das Lied wurde zur regelrechten Mauerfall-Hymne und „The Hoff“ zum Mauer-Maskottchen.





Auf Platz 2 der in Verbindung mit dem Mauerfall 2019 in Deutschland gesuchten Personen steht der frühere Sowjetpräsident Michail Gorbatschow, gefolgt von Schabowski. DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker wird in dem Zusammenhang am viertmeisten gesucht, dahinter liegt Ex-Bundeskanzler Willy Brandt. Helmut Kohl, der Kanzler der Bundesrepublik in der Wendezeit, landet auf dem 6. Rang der Auflistung.Zum Mauerfall generell tippten Internetnutzer am häufigsten die Frage „Wann war der Mauerfall?“ in die Suchmaschine ein. Die zweithäufigste Frage lautet „Wie kam es zum Mauerfall?“.

apa/dpa