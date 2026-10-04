Die Italienmeisterschaften in Arco hat er gerade bestritten, in wenigen Wochen folgen zwei Weltcupstationen in Korea und schließlich Japan. Etwas weiter zurück liegt der Mai, als er mit einer Bronzemedaille bei den Para Climbing World Series in Salt Lake City (USA) hat aufhorchen lassen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367946_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>David Kammerers Terminkalender ist vollgepfercht, mehr als 40 Tage im Jahr ist er für Wettkämpfe rund um den Globus unterwegs. Nun heißt es sich ranhalten und reinbeißen, denn die heiße Phase steht unmittelbar bevor. Konkret: Um sich den Traum von den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 zu erfüllen, muss David Kammerer seine Topform abrufen, müssen die Ergebnisse passen. „Es schaut gut aus, aber verschreien wir lieber nichts“, gibt er sich am Telefon vorsichtig.<BR \/><BR \/> Erstmals wird Klettern eine Disziplin im Olympischen Programm der Para-Wettkämpfe sein, und David hält für eine Teilnahme alle Trümpfe in der Hand. Kein Wunder, denn er ist imstande, Routen im Fels und in der Halle im achten Schwierigkeitsgrad zu meistern. Und das mit einer Prothese am rechten Bein. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367949_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Den Klettersport praktiziert er wettkampfmäßig gerade mal seit vier Jahren. „Ich hatte schon immer einen starken Bewegungsdrang, doch bis es mit dem Klettern so richtig losgegangen ist, hat es seine Zeit gebraucht“, sagt er und schildert offen seinen ungewöhnlichen Werdegang. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76587763_listbox" \/><BR \/><BR \/>Seit Geburt leidet David an einer Fehlbildung des rechten Oberschenkels. Es handelt sich um die seltene Erkrankung PFFD (Proximale Femorale Fokale Defizienz), die von einer leichten Verkürzung bis hin zum vollständigen Fehlen des Oberschenkelknochens reichen kann. Ein schweres Schicksal, keine Frage. In der Schulzeit bekam er öfter mal blöde Sprüche zu hören, mehrmals musste er sich operativen Eingriffen unterziehen. Aber der in Stefansdorf bei Bruneck wohnhafte Pusterer hat sich nie unterkriegen lassen. <BR \/><BR \/>Klar habe er ein hartes Los zu meistern, aber: „Meine Prothese hat mich geprägt, ohne sie wäre ich nicht der, der ich heute bin“, sagt er heute selbstbewusst. Anstatt zu hadern, hat er sich ins Leben gestürzt. Es gibt nichts, was ich nicht machen oder unternehmen kann, so sein Leitmotiv. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367952_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nAchtsamkeitstrainer für Kinder und Jugendliche<\/h3>Zum einen ist da sein Brotberuf. Als ausgebildeter Achtsamkeitstrainer bringt er Kindern und Jugendlichen die Kunst der Entspannung und der Konzentration bei. Die Ausbildung dazu hat er bereits vor acht Jahren gemacht, seit längerer Zeit betreut er Schulklassen auf dem Burger Hof in Prags, einem Gemeinschaftsprojekt von mehreren Sozial- und Bildungseinrichtungen. <BR \/><BR \/>Im Sommer steuert er sein Knowhow gerne bei den Hüttenlagern des Alpenvereins bei, heuer etwa in Antholz. Und weil er pädagogisch geschult ist, leitet David in der Brunecker Halle auch Kletterkurse – sowohl einen gewöhnlichen für „Normalos“ als auch einen inklusiven Kurs für Parakletterer. Zwölf Teilnehmer mit unterschiedlichen Behinderungen hat der inklusive Kurs in der abgelaufenen Saison gezählt, eine bemerkenswerte Zahl. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367955_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei wird David sogar als Routenbauer aktiv, schraubt je nach Bedarf eigenhändig Griffe und Tritte in die Wand. Für die Durchführung des Kurses steht ihm noch eine zweite Fachkraft zur Seite. <BR \/><BR \/>Er erklärt: „Natürlich macht es einen Unterschied, ob dort ein ganz gewöhnlicher Kletterlehrer den Kurs leitet oder ich mit meinem Handicap. Ich kann viele Situationen aus meiner Erfahrung bewerten und habe im Umgang mit Para-Kletterern sicherlich weniger Berührungsängste.“ <h3>\r\nInklusive Kletterszene wächst<\/h3>In Südtirol gibt es die inklusive Kletterszene erst seit fünf Jahren, als Vorreiterin gilt die Kletterlehrerin und Instruktionskindergärtnerin Claudia Larcher. Der Sport eigne sich hervorragend für Menschen mit Behinderung, sowohl aus körperlicher als auch aus mentaler Sicht. Erfolge zeigen sich in der Regel recht schnell, was sich positiv auf Körpergefühl und das Selbstbewusstsein auswirkt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367958_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>David hingegen lernte das Klettern ohne Trainer, durch Beobachten und Improvisieren entwickelte er sich kontinuierlich weiter. Längst zählt er zum Inventar in der Brunecker Kletterhalle. So hat sich die dortige Szene auch daran gewöhnt, wenn sich David mit einer Mischung aus Leichtigkeit und Routine die Wände hochhangelt. <BR \/><BR \/>Mit zwei Armen und einem Bein wohlgemerkt, denn mit der Prothese kann er nur abstützen. Zum Klettern benutzt er übrigens dieselbe Prothese wie im Alltag – allerdings kann er einen speziellen Kletteraufsatz draufschrauben.<h3>\r\nFamilienzeit, Eistauchen und E-Gitarre<\/h3>Ansonsten gehört die Zeit naturgemäß seiner Familie. „Wir sind gerne unterwegs, unsere beiden Buben haben eine mords Gaudi in den Skateparks von St. Lorenzen und Bruneck“, meint er schmunzelnd.<BR \/><BR \/> Außerdem beschäftigt er sich gerne mit mentalen Übungen, Atemtechnik und Körpergefühl. Es ist hinlänglich bekannt, welche maßgebliche Rolle der Kopf bzw. der Wille im Leistungssport spielt. Damit hängt wohl auch sein ungewöhnliches Hobby zusammen: Eisbaden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367961_image" \/><\/div>\r\n„In einen klirrend kalten Bergbach oder in den winterlichen Pragser Wildsee hineinzusteigen, ist schon eine sehr spannende Erfahrung“, weiß er zu berichten. Und dann war da noch die Musik. Früher hat David leidenschaftlich gerne E-Gitarre gespielt und so manches Solo von Rockklassikern intoniert. Dafür fehlt momentan leider die Zeit. <BR \/><BR \/>Doch wer weiß, sollte mit Olympia alles glatt laufen, dann wäre das mit einem bombastischen Solo zu feiern. Oder, David?<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367964_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><embed id="dtext86-76587761_listbox" \/>