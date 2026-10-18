<b>Von Edith Runer<\/b><BR \/><BR \/>Brasilien, Kasachstan, Bulgarien und Schweden – die Stempel in ihrem Reisepass kann Debora Vivarelli längst nicht mehr zählen. Für ihre sportliche Karriere lebt die 33-Jährige die meiste Zeit des Jahres aus dem Koffer. „Tischtennis ist eine Ganzjahres- und noch dazu eine Randsportart“, erklärt sie. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373643_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Um in der Weltrangliste unter den besten Zweihundert zu bleiben, muss sie monatlich ein bis zwei Turniere rund um den Globus bestreiten. Und um diese zu finanzieren, tritt sie zudem in vier europäischen Profiligen an. „Es ist manchmal ganz schön anstrengend“, gibt Debora zu. <BR \/><BR \/>Doch die vielen wunderbaren Erfahrungen, Begegnungen und Erlebnisse, die ihr der Sport ermöglicht, seien es wert. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76757450_listbox" \/><h3>Gipfelkreuz und Piste<\/h3>Seit einigen Jahren lebt Debora mit ihrem Mann, dem Eishockey-Profi Gianluca Vallini, in Eppan. 2022 haben die beiden geheiratet, seit 15 Jahren sind sie ein Paar. „Gesehen haben wir uns insgesamt maximal fünf Jahre“, sagt sie scherzhaft. Umso wichtiger sind die gemeinsamen Stunden, wenn beide einmal gleichzeitig zu Hause sind. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373646_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dann zieht es sie meist hinaus in die Natur. Beim Rennradfahren bringt Gianluca, den alle Jonny nennen, seine Frau regelmäßig an die körperlichen Grenzen. Debora geht deshalb seit einiger Zeit lieber zu Fuß. Ihr Lieblingsplatz: Gröden. <BR \/><BR \/>Als ihr Mann dort in der Eishockeymannschaft war, hat sie das Tal bei ihren vielen Besuchen für sich entdeckt. Touristen hin oder her: „Die Berge sind fantastisch.“ Ob gemütliche Wanderung oder ausgesetzter Klettersteig, für Debora zählt vor allem eines: „Ein Gipfelkreuz ganz oben.“ <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76756899_listbox" \/><BR \/><BR \/>Im Winter hingegen hat das Skifahren Priorität – wegen der Verletzungsgefahr allerdings weniger intensiv, als sie es sich wünscht. „Ich mag es eigentlich schnell, denn die Geschwindigkeit gibt mir das Gefühl von Freiheit“, sagt sie. Wenn dann noch die untergehende Sonne ein schönes Licht auf die Gipfel wirft, ist ihr Tag perfekt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373649_image" \/><\/div>\r\n<h3>Studium im Flieger<\/h3>Einen guten Teil ihrer wenigen Freizeit nimmt bei Debora Vivarelli das Psychologiestudium ein. Die Stunden im Flugzeug eignen sich bestens zum Lernen. Nur die beengten Verhältnisse an Bord sind der Konzentration nicht immer zuträglich – sodass am Ende doch manchmal eine unterhaltsame Serie läuft oder sie der Schlaf übermannt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373652_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Um Stress abzubauen, ihre Gedanken zu ordnen, nach dem Training zu entspannen oder nach einem langen Flug körperliche Verspannungen abzubauen, schwört Debora seit vielen Jahren auf Yoga. Je nach Bedarf sucht sie sich dann im Internet passende Übungsfolgen und ist für ein paar Minuten ganz bei sich. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373655_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ablenkung vom Alltag verschaffen ihr auch das Basteln oder das Malen. Mit Modelliermasse, einer Alternative zu Ton, stellt sie dann kleine Gegenstände her, die sie bemalt, oder sie färbt Mandalas ein, um den Kopf zum Lernen freizukriegen. Energie für Training und Spiele holt sich Debora beim Kochen – ein ganz wichtiges Thema für die Sportlerin.<BR \/><BR \/> „Wann immer es geht, koche ich sogar bei meinen Reisen selber“, sagt sie. Lieblingsrezept? „Pizza!“ – natürlich mit selbstgemachtem Teig und frischem Belag.<h3>\r\nVerliebt in Zoy<\/h3>Dass Debora Vivarelli aus einer echten Tischtennisfamilie stammt, ist den Fans bekannt. Eltern und Schwestern teilen ihre Leidenschaft für das schnelle Spiel auf der Platte. <BR \/><BR \/>Auch eine ihrer Nichten ist mit dem Tischtennis-Virus infiziert, während sich die andere dem Kunstturnen verschrieben hat. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373658_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>An freien Tagen verbringt Debora gern Zeit mit den beiden Kindern ihrer Schwester Elisa – und Mischlingshündin Zoy. Vor zehn Jahren entdeckte sie die Hündin bei einem Tierschutzverein und verliebte sich auf Anhieb. <BR \/><BR \/>Manchmal darf Zoy sogar mit zum Training. Dann landet der eine oder andere Ball schon einmal zwischen ihren Pfoten statt auf der Tischtennisplatte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373661_image" \/><\/div>\r\n