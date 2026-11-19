<BR \/><b>Von Micaela Taroni<\/b><BR \/><BR \/>Wer in Venedig mit dem Vaporetto unterwegs ist, rechnet mit vielem: mit hupenden Wassertaxis, kreuzenden Gondeln, geschäftigen Gondolieren und Touristen, die sich auf den Bootsstegen drängen. Mit einem Delfin hingegen eher nicht. Doch genau dieser sorgt seit mehr als einem Jahr für Überraschungen in der Lagunenstadt. Mimmo heißt der ungewöhnliche Dauergast, der neben Wasserbussen durch die Wellen gleitet, gelegentlich vor dem Markusplatz auftaucht und sich offenbar wenig darum schert, dass er mitten in einer der meistbesuchten Städte der Welt lebt.<BR \/><BR \/>Erst vor wenigen Tagen gab es wieder ein Lebenszeichen des prominenten Meeressäugers. Venedigs Bürgermeister Simone Venturini teilte einen Instagram-Post mit dem Titel „Unser Freund, der Delfin“, in dem der Meeressäuger nahe einem venezianischen Wasserbus schwimmt. Die Aufnahmen sorgten erneut für Begeisterung. Der Delfin scheint sich in der Lagune eingerichtet zu haben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386798_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei ist sein Auftauchen gar nicht so märchenhaft, wie es zunächst klingt. Mimmo ist ein Großer Tümmler (Tursiops truncatus), eine der bekanntesten Delfinarten überhaupt. Die Tiere sind für ihre Intelligenz, ihre Neugier und ihre ausgeprägte soziale Lebensweise bekannt. Sie verständigen sich mit einem komplexen Repertoire aus Pfeiflauten, Klicks und anderen Geräuschen. Mit sogenannten Echoortungslauten können sie ihre Umgebung abtasten, Hindernisse erkennen und Beutefische aufspüren. Was für uns wie ein undurchdringliches Gewirr aus Kanälen aussieht, ist für sie eine akustisch wahrnehmbare Unterwasserwelt.<h3>\r\nEin Einzelgänger mit eigenem Revier<\/h3>Mimmo wurde erstmals Ende Juni 2025 in der Lagune entdeckt. Zunächst bewegte er sich in den südlichen Bereichen, bei Chioggia und Pellestrina, später schwamm er weiter nach Norden. Am 3. Oktober 2025 wurde er erstmals im Markusbecken gemeldet. Dort entwickelte sich sein bevorzugtes Aufenthaltsgebiet. Die Forschenden der Universität Padua verfolgen seine Bewegungen und dokumentieren sein Verhalten. Im Februar dieses Jahres wurde sogar ein eigenes wissenschaftliches Monitoring vorgestellt, an dem neben der Universität auch die Stadt Venedig und das Naturkundemuseum Giancarlo Ligabue beteiligt sind.<BR \/><BR \/>Die Untersuchungen brachten Erstaunliches zutage: Mimmo scheint sich in seinem ungewöhnlichen Lebensraum gut zurechtzufinden. Er taucht regelmäßig zur Nahrungssuche ab, schwimmt aktiv und zeigt keine auffälligen Verhaltensweisen. Besonders häufig wurde er beim Fang von Meeräschen beobachtet. Einmal spielte er sogar mit einem geschätzten fünf bis sieben Kilogramm schweren Wolfsbarsch. Ob er den großen Fisch anschließend verspeiste, konnten die Wissenschaftler allerdings nicht feststellen.<BR \/><BR \/>Dass Mimmo allein unterwegs ist, macht ihn zu einem besonderen Fall. Große Tümmler sind normalerweise gesellige Tiere. In der Adria leben sie häufig in kleinen bis mittelgroßen Gruppen von drei bis neun Exemplaren, gelegentlich schließen sich aber auch deutlich größere Verbände zusammen. Die Tiere pflegen komplexe soziale Beziehungen, erkennen Artgenossen wieder und arbeiten teilweise bei der Nahrungssuche zusammen. Dennoch gibt es immer wieder Delfine, die über längere Zeit allein leben. Warum, lässt sich nicht immer eindeutig erklären. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386801_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Seine Anwesenheit ist übrigens weniger exotisch, als viele glauben. „Bis zum Beginn des vergangenen Jahrhunderts waren Delfine in der Adria und im Golf von Venedig sehr häufig anzutreffen. Sie waren so verbreitet, dass man sie kaum noch wahrnahm“, erzählt der Meeresbiologe Luca Mizzan vom Naturkundemuseum Venedig. Über Jahrhunderte hätten Menschen und Delfine dort zusammengelebt. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts änderte sich die Situation jedoch, als Delfine zunehmend als Konkurrenten der Fischer betrachtet wurden. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden Tausende Tiere getötet. <BR \/><BR \/> Die Folgen waren dramatisch: Der Gemeine Delfin (Delphinus delphis), der früher im nördlichen Adriaraum regelmäßig vorkam, verschwand dort in den 1980er- und 1990er-Jahren nahezu vollständig. Der Große Tümmler konnte sich dagegen halten und ist heute die regelmäßig vorkommende Delfinart in diesem Teil der Adria.<BR \/><BR \/>Wie viele Große Tümmler heute im nördlichen Adriaraum leben, lässt sich inzwischen genauer beziffern. Eine grenzüberschreitende Untersuchung von Forschungsteams aus Italien und Slowenien schätzt den Bestand im untersuchten Gebiet vor Venetien, Friaul-Julisch Venetien und Slowenien auf etwa 570 bis 680 Tiere. Die Wissenschaftler werteten dafür Daten aus sechs Jahren aus und identifizierten die Tiere anhand ihrer individuellen Rückenflossen. Jede Flosse besitzt nämlich eine eigene Form und charakteristische Kerben – ähnlich einem Fingerabdruck.<BR \/><BR \/>Dass ein Delfin in die Lagune schwimmt, ist also kein Naturwunder. Dass er sich über Monate ausgerechnet im Herzen Venedigs aufhält, dagegen schon. Die Lagune bietet ihm offenbar ausreichend Nahrung. Auch der Salzgehalt und die Wassertemperatur scheinen seinem Aufenthalt nicht entgegenzustehen. Die Wissenschaftler vermuten, dass er die Gegend wegen des guten Nahrungsangebots gewählt hat. Die Lagune ist für ihn kein Irrgarten, sondern ein Lebensraum mit reichlich Beute.<h3>\r\nDie Kehrseite des Starrummels<\/h3>Doch Mimmos Beliebtheit hat eine Kehrseite. Der Bereich rund um den Markusplatz gehört zu den am stärksten befahrenen Wassergebieten der Lagune. Vaporetti, Wassertaxis, Motorboote und Gondeln teilen sich die Kanäle. Hinzu kommen jene Boote, die eigens losfahren, um den Delfin aufzuspüren. Es wurden sogar geführte Touren angeboten, bei denen Besucher möglichst nahe an das Tier herankommen wollten. Manche warfen ihm Gegenstände zu oder versuchten, ihn zu füttern.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386804_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Sorge der Forscher ist berechtigt. Am 12. November 2025 wurden an Mimmos Rücken und Rückenflosse fünf Schnittverletzungen entdeckt. Die Wunden waren mit einem möglichen Kontakt mit einer Schiffsschraube vereinbar. Eine konkrete Kollision konnte zwar nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, doch die Bilder machten deutlich, wie groß die Gefahr ist. Inzwischen sind die Verletzungen verheilt. Bei den späteren Kontrollen wurden keine Hinweise auf eine anhaltende erhebliche Belastung festgestellt.<BR \/><BR \/>Auch unter den Venezianern löste die Situation eine Diskussion aus. Man wollte ihn zurück ins offene Meer bringen lassen. Im November 2025 wurde ein Versuch unternommen, Mimmo aus dem gefährlichen Markusbecken zu lotsen. 14 Motor- und Polizeiboote kamen zum Einsatz. Mit akustischen Signalen und einer koordinierten Bootsbewegung wurde der Delfin zunächst in Richtung Sant'Elena und weiter zur Insel La Grazia gelenkt. Doch die Aktion hatte keinen dauerhaften Erfolg: Mimmo kehrte wieder zurück.