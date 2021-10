„Dem Teufel ergeben“: Hexenwahn in Tirol

Bis zu 60.000 Menschen fanden in Mitteleuropa zu Zeiten der Hexenverfolgungen den Tod. Auch an der Grafschaft Tirol ging das nicht spurlos vorbei, wie der Historiker Hansjörg Rabanser berichtet. Er hat sich intensiv mit dem Hexenwahn in Tirol und dessen Hintergründen beschäftigt. + von David Hofer