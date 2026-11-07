Hier gibt er Einblicke in sein ganz und gar außergewöhnliches Unterfangen.<BR \/><BR \/>„Morgens steige ich in den Flieger, nach 40 Minuten lande ich auf einer kleinen Insel in Kroatien und abends bin ich wieder daheim bei meiner Familie“, beschreibt Enrico Musto eine klassische Episode aus seinem Leben. Fliegen als Sinnbild der Freiheit, als Sehnsucht des hoffnungslos in der Schwerkraft gefangenen Menschen. <BR \/>Um diesen Menschheitstraum leben zu können, hat sich Hobbypilot Enrico Musto nicht mit der Pilotenlizenz zufriedengegeben – er wollte seine Maschine mit der Kraft seiner Hände und seines Intellekts selbst zusammenbauen. Ähnlich wie andere aus vielen Teilen ein Möbelstück anfertigen oder viele Komponenten eines Fahrrads zusammenschrauben. <BR \/><BR \/><b>Mit einem Baukastenset aus den USA ging es los<\/b><BR \/><BR \/>„Diese Vergleiche treffen es eigentlich ganz gut“, meint der 56-jährige Bozner und führt aus: „Man bestellt sich ein standardisiertes Baukastenset bei einem Hersteller, wird dann von Fachleuten in das Metier eingewiesen und genauestens überwacht und muss natürlich konstant auf dieses Ziel hinarbeiten.“ In der Szene ist ein Eigenanteil von mindestens 51 Prozent der Bauleistung vorgesehen, um als selbstgebautes Fabrikat durchzugehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381926_image" \/><\/div>\r\nIm Falle von Enrico Musto, im Brotberuf Rechtsanwalt, bedeutete das konkret: Die Komponenten bei der in Oregon, USA, ansässigen Firma Van's Aircraft bestellen und importieren, die Handbücher und Anleitungen studieren, die Arbeitsschritte von einem Mentor gutheißen lassen, an die 15.000 Nieten setzen und unterm Strich fünf lange Jahre auf das große Ziel hinarbeiten. Für die Fertigung benötigte er etwas größere Räumlichkeiten bzw. Fläche, die er nicht hatte. Ein guter Bekannter stellte ihm seine Garage zur Verfügung. Dafür hieß es aber, fast täglich zwischen Bozen und Gargazon hin- und herpendeln. „Ich habe unzählige Stunden meiner Mittagspause mit dem Zusammenbau verbracht und mich dabei von belegten Broten ernährt“, blickt er zurück. Manche Teile schraubte er auch bei sich daheim zusammen, um seine Familie nicht zu vernachlässigen. Die finale Phase der Fertigung erfolgte in Trient, ehe die RV-8 im Februar 2021 startklar war. Ein erhebender Moment, keine Frage. <BR \/><BR \/><b>In Südtirol ein sehr erlesener Zirkel<\/b><BR \/><BR \/>Den Jungfernflug am Flugplatz von Trient überließ Enrico einem befreundeten Piloten, die Maschine zog wie gewünscht ihre Kreise am Himmel und „machte keinen einzigen Muckser“. Dann, sechs Monate später, war die Zeit gekommen, um selbst den Steuerknüppel in die Hand zu nehmen. „Dieses Flugzeug eigenhändig zu steuern, war effektiv der finale Höhepunkt dieses persönlichen Projekts“, sagt Enrico. Der leidenschaftliche Hobbypilot hatte zwar schon Segelflieger und Motorflieger geflogen, aber das eigene Werk in die Lüfte zu erheben, war für ihn aus emotionaler Sicht nochmals eine „höhere Liga“. <BR \/>In Südtirol mag der Selbstbau eines Kleinflugzeugs eine Rarität darstellen, weltweit schätzt Enrico das Aufkommen auf rund 40.000 Maschinen, drunter etwa 11.000 unterschiedliche Modelle der Marke Van’s Aircraft. Vor allem in den USA gebe es eine bemerkenswerte Szene. Nach seiner Einschätzung sind es in Südtirol „gerade mal eine Handvoll an Passionierten“, die so wie er ihre eigene Maschine zusammengebaut haben. Somit hat er jetzt ein Flugzeug mit einem leistungsstarken, überaus zuverlässigen Lycoming-Vierzylinder-Boxermotor, der eine Spitzengeschwindigkeit von 370 km\/h möglich macht. Der Flieger ist auf zwei Personen zugelassen, kann zudem 40 Kilo Gepäck transportieren und hat eine Reichweite von vier Stunden. „Damit lässt es sich bis nach Süditalien fliegen, ich kann auch an allen Flughäfen landen“, sagt Enrico. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381929_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit welchen Kosten ist aber für ein derartiges Unterfangen zu rechnen? Je nach Modell, Motorisierung und Avionik (Gesamtheit der elektrischen und elektronischen Systeme an Bord) lässt sich ein Flugzeug bei Van’s Aircraft zwischen 150.000 bis 300.000 Euro erwerben. In die Gesamtkalkulation muss man allerdings noch die benötigten Werkzeuge und Lizenzen bzw. Maschinen einberechnen sowie die Arbeitsstunden für die Fertigung. <BR \/><BR \/><b>„Gleich sicher wie die Maschinen vom Werk“<\/b><BR \/><BR \/>Wenn er über sein geliebtes Hobby spricht, balanciert Enrico zwischen emotionalen Eindrücken und technischen Daten sowie Zugangskriterien. Diese betreffen einerseits die Kollaudierung und die regelmäßigen Kontrollen der Flieger, andererseits auch die Piloten selbst. Die Gewährleistung der Flugsicherheit ist in diesem Metier die oberste Maxime, dieser Grundsatz zieht sich von den Prüfungen und Flugstunden bis hin zu Zertifizierungen und Kollaudierungen. „Diese selbstgebauten Flugzeuge werden besonders gründlichen Kontrollen unterzogen, insofern lässt sich sagen, dass sie mindestens gleich sicher sind wie die von einem Werk gefertigten Maschinen“, weiß Enrico. Eine maßgebliche Rolle fällt dabei auch den professionellen Wegbegleitern zu. In Italien hat diese Funktion die Vereinigung CAP (Club Aviazione Popolare) übernommen, sie ermöglicht es den Interessierten, die Flugzeuge zu bauen, kollaudieren und fliegen. In Trient gibt es eine Zweigstelle dieser Vereinigung, die dort aktiven Piloten – teilweise Fluglehrer der Militärstaffeln – bilden eine bewährte Einheit an Erfahrung und geballten Fachwissen. Dazu kommt die Überwachung durch die italienische Zivilluftbehörde ENAC. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381932_image" \/><\/div>\r\nWenn dann doch hin und wieder ein Unglück passiert, hat dieses zumeist fatale Folgen. So wie Anfang September in Sterzing, als Manuel Unterkircher bei einem Trainingsflug mit seinem Segelflieger, den er allerdings nicht selbst gebaut hatte, tödlich verunglückte. Eigentlich hätte er wenige Tage später bei der Flugshow „Festivolare“ in Trient teilnehmen sollen. „Daher war es uns ein Anliegen, Manuel im Rahmen dieser Flugshow zu gedenken“, berichtet Enrico von einem nachhallenden Ereignis. Wie die Flugstaffel mit fünf selbstgebauten Flugzeugen gemeinsam mit den abgebrühten Profis der „Flying Bulls Aerobatics Team“ die sogenannte Missing-Man-Formation in den Himmel von Trient zauberte, um dem verstorbenen Piloten zu gedenken, sei eine berührende Geste gewesen. Auch Manuels Familie verfolgte die Zeremonie von der Ehrentribüne aus. <BR \/><BR \/>Schon als kleiner Junge hat Enrico nichts lieber getan, als Modellflieger steigen zu lassen und diesen auf den Bozner Talferwiesen hinterherzujagen. Bald schon besorgte er sich zusammen mit seinem damaligen Kumpel Methylalkohol und Rizinusöl, um für die kleinen Modellflieger eigenhändig Treibstoff abzumischen. „Die Neugier trieb mich immer weiter und als das Budget etwas größer war, haben wir einen Benzinmotor und eine Fernsteuerung gekauft“, gerät er selbst ins Schmunzeln. Unmittelbar nach dem Uni-Abschluss erwarb er die Segelflug- und Motorfluglizenz. Irgendwann wollte er die Maschinen nicht mehr nur zur Miete und so ergab sich eines Tages der Kontakt mit der Fliegerszene in Trient. „Ohne sie wäre das alles nicht machbar gewesen“, sagt er anerkennend. <BR \/><b><BR \/>Etwa zehn Wagemutige haben damit die Welt umrundet<\/b><BR \/><BR \/>Zusammen mit einem Freund hat er schon mal eine Cessna von Finnland nach Trient überführt, zudem ist er mehrmals in den USA mit dort gemieteten Flugzeugen geflogen. Seine selbstgebaute RV-8 steuerte er in die unterschiedlichsten Winkel Italiens sowie bis zu den Inseln Kroatiens. „Das ist eine riesige Genugtuung, mehr brauche ich auch gar nicht“, sagt er und verweist dabei auf die kühnen Projekte anderer Flugzeugbauer. Manche verwirklichen sich den großen Traum einer Atlantiküberquerung, indem sie mit einem erweiterten Tank die Route über Schottland, Grönland und Neufundland bewältigen. Das sei allemal ein Wagnis. <BR \/>Und dann gibt es noch die verwegenen Abenteurer, die mit einem Eigenbau-Flieger die Weltumrundung in Angriff nehmen. Einen davon hat Enrico mit seinen Freunden kennengelernt – er war von Kalifornien kommend in Trient für Ersatzteile zwischengelandet und düste dann weiter via Jordanien und Pakistan in Richtung Hawaii. „Nein, nein, das brauche ich echt nicht, es wäre auch nicht respektvoll meiner Familie gegenüber“, gibt Enrico zu bedenken. Wie wahr, hat er sich seinen Lebenstraum doch schon erfüllt.