„Auch der Verein Heli – Flugrettung Südtirol und das Weiße Kreuz unterstützen dieses Projekt“, sagt Näckler. Sein Dank gilt aber auch dem Leiferer Unternehmen Pfeifer Landtechnik, das erneut die gesamten Druckkosten trägt, sowie allen, die kostenlos Bilder bereitgestellt haben.<BR \/><BR \/>Im Laufe der kommenden Woche wird der Kalender flächendeckend im Land erhältlich sein. <a href="https:\/\/menschen-helfen.it\/product-category\/flugretter-kalender\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/menschen-helfen.it\/product-category\/flugretter-kalender\/">Gegen eine Mindestspende von 16 Euro kann er an verschiedenen Stellen bezogen werden: an den Stützpunkten des Pelikan 1 (Bozen), des Pelikan 2 (Brixen), des Pelikan 3 (Laas) und des Aiut Alpin Dolomites (Pontives) sowie in den Sektionen des Weißen Kreuzes und beim BNF.<\/a><BR \/><BR \/> „Diese Aktion zeigt Jahr für Jahr, wie viel bewegt werden kann, wenn Menschen Verantwortung füreinander übernehmen“, lobt BNF-Obmann Sepp Dariz. „Jeder Cent, der für den Kalender gespendet wird, kommt Menschen in Not zugute – so wie auch in der Vergangenheit. Allen, die dieses Projekt mittragen, gebührt Dank und Anerkennung.“<BR \/><BR \/>Dank unzähliger Spenderinnen und Spender konnten im Rahmen der Kalenderaktion bisher 101 Südtiroler Familien und Einzelpersonen mit insgesamt 436.054 Euro unterstützt werden. Allein im Vorjahr kamen 34.000 Euro zusammen.