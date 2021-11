Der „Hornochs“ aus Barbian und die Zukunft unserer Landwirtschaft

Thomas Zanon aus Barbian ist Dozent an der Freien Universität Bozen – und zugleich Bauer. Mit seinem Projekt „Barbianer Hornochs“ will er einen Schritt in Richtung einer umweltschonenden und lokalen Landwirtschaft machen. Er erklärt, warum sein Konzept den Tieren Stress erspart und wie auch andere lokale Landwirtschaftszweige unterstützen kann. + Von Lisa Maria Kerschbaumer