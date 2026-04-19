Zu sehen waren die wertvollen Büsten der Diözesanpatrone Kassian und Vigilius (dieses Werk ist nur einige Jahrzehnte alt), der Heiligen Ingenuin, Albuin, Christina, Ottilia und Agnes sowie des seligen Hartmann. Sie alle enthalten Reliquien bzw. Knochen – die „heiligen Leiber“.<BR \/><BR \/>Dass sich die Kunstwerke in einem hervorragenden Zustand befinden, ist Domrestaurator Lars Cimadom zu verdanken, der sie mit Präzision pflegt und laufend restauriert. Besonders hervorzuheben sind die älteste Büste der hl. Agnes sowie die prachtvolle barocke Büste des hl. Kassian.<BR \/><BR \/>Die Büsten bestehen aus bis zu 150 Einzelteilen – innen aus Holz und außen mit Edelmetall verkleidet. Für einige Restaurierungsarbeiten musste Cimadom sogar eigenes Werkzeug anfertigen, um die filigranen Arbeiten präzise durchführen zu können. Ein besonders wertvolles Stück, das originale Pektorale (Brustkreuz) des hl. Kassian, blieb aus Sicherheitsgründen im Dom.<BR \/><BR \/>STOL hat den Domrestaurator natürlich auch mit einem Kamerateam besucht und ein Video gedreht.