Der Jänner war im Großteil Südtirols zu warm

Temperaturen zwischen minus 22 und plus 19 Grad

Wie geht es weiter?

Dieser heute ausklingende Jänner war im Großteil Südtirols zu warm, fasst Meteorologe Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz im Monatsrückblick zusammen, einzig im Pustertal lagen die Temperaturen im Durchschnitt.Die niedrigste Temperatur wurde am 20. Jänner in Sexten mit minus 22 Grad gemessen. Die höchste Temperatur des Monats wurde in Meran aufgezeichnet, und zwar am 27. Jänner mit Nordföhn bei 19 Grad Celsius.Die Niederschläge des Monats bewegten sich mehr oder weniger im Durchschnitt.In den kommenden Tagen, vor allem am Wochenende, wird es auf den Bergen außergewöhnlich mild, blickt Meteorologe Peterlin voraus. Am morgigen 1. Februar nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf von Norden her zu, am Alpenhauptkamm sind am Nachmittag leichte Niederschläge möglich; in den Tälern im Norden wird es föhnig.Der Freitag bringt einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Am Samstag ist es überwiegend sonnig mit ein paar hohen Wolken. Auch der Sonntag zeigt sich voraussichtlich sonnig mit Schleierwolken. Hier lesen Sie mehr dazu.