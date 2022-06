Der Juni war überdurchschnittlich warm – so geht es im Juli weiter

Die höchste Temperatur des Monats wurde gegen Ende des Monats, am 27. Juni, in Bozen mit 35,4 Grad gemessen.Am kühlsten war es gegen Mitte des Monats am 11. und 12. Juni in Welsberg mit jeweils 4,7 Grad Celsius.Die Niederschlagsmengen lagen im Juni mehr oder weniger im Durchschnitt, zeigen die Landesmeteorologen auf.Etwas trockener war es im Etschtal mit einem Minus von 30 Prozent. Mehr Niederschläge als durchschnittlich waren es im Hochpustertal mit einem Plus von 50 Prozent.Der Juli beginnt morgen mit einer Mischung aus Sonne und Wolken, blicken die Landesmeteorologen voraus, am Nachmittag ist in vielen Landesteilen mit Gewittern zu rechnen, im Laufe des Abends beruhigt sich das Wetter wieder.Das erste Juli-Wochenende zeigt sich mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken am Samstag, auch der Sonntag verläuft sehr sonnig mit einer leichten Gewitterneigung am Nachmittag.