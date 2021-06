Der Kalterer See kostete 11.000 Kronen

Was wäre Kaltern ohne seinen See! Dass er einst in Privatbesitz war und im Jahr 1901 für 11.000 Kronen an die Gemeinde abgetreten wurde, wissen die wenigsten. Heute ist der Kalterer See – wie alle Gewässer – ein öffentliches Gut im Eigentum des Landes. Das Lido am nordwestlichen Ufer gehört der Gemeinde. + Von Flora Brugger