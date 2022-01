Der „King of Kitsch“ im Dschungelcamp

Pompöös! So heißt nicht nur Harald Glööcklers Modelabel. So gestaltet der gebürtige Schwabe auch seinen Lebensstil. Und so sind die RTL-Dschungelcamp-Fans schon ganz gespannt darauf, wie sich der Designer ab heute bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Südafrika präsentiert (RTL, ab um 21.30 Uhr, anschließend täglich live ab 22.15 Uhr).