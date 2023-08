Der Klang des Nordens

Jukka-Pekka Saraste - Foto: © Photographer: Felix Broede

Martin James Bartlett - Foto: © Paul Marc Mitchell

Eine Premiere. Zum ersten Mal ist das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Jukka-Pekka Saraste am 29. August live im Kursaal zu hören. Auf dem Programm stehen das sinfonische Bild „Wellenbrecher der schwedischen Komponistin Helena Munktell, die zweite Sinfonie von Jean Sibelius und Rachmaninoffs mit einer überbordenden Virtuosität und üppigen Klangfarben ausgestattete „Rhapsodie über ein Thema von Paganini“ mit dem jungen Pianisten Martin-James Bartlett, der zu den neuen „Stars“ am Klassikhimmel gehört.Das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra wurde 1902 gegründet und hat seit 1926 seinen Sitz im Konserthuset in der schwedischen Hauptstadt. Jukka-Pekka Saraste zählt zu den herausragenden Dirigenten seiner Generation.Im April 2022 wurde er zum Chefdirigenten des Philharmonischen Orchesters Helsinki ernannt und trat sein Amt im Sommer 2023 an.Martin James Bartlett wurde 1996 in London geboren und spielt mit einer Reife und Eleganz, die über sein Alter hinausgeht. Sein zweites Album „Rhapsody“, das er mit dem London Philharmonic Orchestra und Joshua Weilerstein eingespielt hat, wurde von Kritikern gefeiert und erhielt Auszeichnungen wie einen „Gramophone Editor’s Choice“ und eine 5-Sterne-Rezension im BBC Music Magazine. 2014 wurde Bartlett zum „BBC Young Musician of the Year“ ernannt.Beginn: 20.30 Uhr. Karten: 0473 496030 oder www.meranofestival.com