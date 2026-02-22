Verzicht schenkt Freiheit! Das ist für Paula Maria Holzer keine Floskel, sondern eine tiefe Erkenntnis, die sich im Laufe ihres Lebens bei ihr herauskristallisiert hat. <BR \/>Im Podcast erklärt die Buchautorin, wie ein einfaches auch ein gutes Leben ist, wie Menschen ihre Intuition entdecken und bessere Entscheidungen treffen. Hör rein in diesen inspirierenden „Sonn(der)tag“, der auch bei dir etwas Gutes vorbeibringen wird!<BR \/><BR \/><BR \/>BUCHTIPP:<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277964_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anfang März erscheint im Verlag Athesia Tappeiner das Buch „Natürlich. Intuitiv. Kraftvoll. Wie Körper, Geist und Seele im Einklang leben“ (ca. 20 Euro). Auf 176 Seiten fasst Paula Maria Holzer darin ihre Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Arbeit als Fastengruppenleiterin, Natur- und Wanderführerin sowie Begleiterin für Meditation und Achtsamkeit zusammen. <BR \/>Erhältlich bei www.athesiabuch.it