Der neue Eishockey-Radius

Diese dürfen sich auf eine besondere Spielzeit freuen. Aber nicht nur, weil in den Stadien wieder Zuschauer zugelassen sind, sondern weil in der ICE Hockey League gleich 2 Südtiroler Teams mitmischen werden: Neben dem HCB Südtirol wird erstmals auch der HC Pustertal die grenzüberschreitende Meisterschaft in Angriff nehmen und sich mit 12 Gegnern aus Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowenien und der Slowakei messen.In der Alps Hockey League kämpfen die Rittner Buam, der HC Gherdëina, die Wipptal Broncos und Neuling HC Meran um Punkte. Das Quartett will gleichzeitig im Kampf um den Italienmeistertitel ein Wörtchen mitreden. In der Italian Hockey League kommt die Hälfte der 10 teilnehmenden Klubs aus Südtirol. Neben Titelverteidiger SV Kaltern wollen auch der HC Unterland Cavaliers, HC Eppan, HC Falcons Brixen und Neuling AHC Toblach eine gewichtige Rolle spielen.Neben diesen 11 Südtiroler Vereinen wird auch die Frauen-Mannschaft des EVB Eagles Südtirol vorgestellt. Zudem gibt es die Termine der einzelnen Nationalmannschaften von Italien, einige Hintergrundberichte und jede Menge Statistiken.Am 1. Oktober ist es soweit! Dann wird in der neuen Intercable Arena das erste Heimspiel des HC Pustertal stattfinden und der Beginn einer neuen Ära markiert. Lesen Sie alles über die Geschichte zur Entstehung der neuen Intercable Arena in Bruneck.Zum Herausnehmen natürlich auch die Spielkalender sämtlicher Meisterschaften.Viel Spaß bei der Lektüre des Eishockey-Radius, heute in Ihrer Dolomiten!

